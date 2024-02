Znanstvenici otkrili 5 čimbenika koje poboljšavaju zdravlje mozga i održavaju um bistrim

Postoji opći recept za dobar život koji uključuje redovitu tjelesnu aktivnost, zdravu prehranu i izbjegavanje pušenja. No, novo istraživanje otkriva pet čimbenika koji također mogu pomoći u održavanju zdravlja mozga i oštrog uma kako starite. Studija, koja je objavljena u časopisu JAMA Neurology, proučavala je obdukcije 586 ljudi koji su doživjeli prosječnu dob od 91 godinu, prenosi Yahoo.

Ti su sudionici studije prije smrti sudjelovali u projektu Rush Memory and Aging Project, koji je uključivao redovite mentalne i fizičke testove, zajedno s godišnjim upitnicima o njihovom životnom stilu više od 20 godina. Istraživači su otkrili izravnu vezu između zdravih životnih navika i smanjenog rizika od kognitivnog pada kako su sudionici bili stariji - to je bio slučaj čak i kod ljudi koji su imali karakteristične znakove razvoja Alzheimerove bolesti ili demencije.

VEZANI ČLANCI:

Glavni autor studije Klodian Dhana, profesor gerijatrije i palijativne medicine na Rush Institutu za zdravo starenje, kaže da je njegov tim želio vidjeti mogu li određeni čimbenici utjecati na to hoće li netko razviti Alzheimerovu bolest ili demenciju. 'Kako pojedinci stare, dolazi do progresivnog nakupljanja moždanih patologija povezanih s demencijom', kaže on. Međutim, ne razviju svi demenciju, unatoč tim promjenama u mozgu. Cilj studije, kaže dr. Dhana, bio je vidjeti hoće li čimbenici načina života utjecati na to kolika je vjerojatnost da će netko razviti demenciju. Evo što su otkrili on i njegov tim.

Čimbenici za poboljšanje zdravlja mozga

Sudionici studije označeni su kao osobe s niskorizičnim ili zdravim stilom života ako su činili sljedeće:

Nisu pušili

Bavili su se umjerenom do intenzivnom tjelovježbom najmanje 150 minuta tjedno

Ograničili su upotrebu alkohola na jedno piće dnevno za žene i dva pića dnevno za muškarce

Uključili su se u aktivnosti koje stimuliraju mozak, poput čitanja, igranja igrica i posjećivanja muzeja

Slijedili varijantu MIND dijete

Sudionici studije dobili su ocjenu zdravog načina života unutar ovih područja i, što su bili zdraviji, to je njihov mozak bio bolji. Istraživači su otkrili da je za svaki porast od jednog boda u rezultatu zdravog načina života, niža količina beta-amiloidnih plakova (znakova Alzheimerove bolesti) i viši njihov rezultat na kognitivnim testovima koji su promatrali čimbenike poput pamćenja i raspona pažnje.

GALERIJA: Ovo su čimbenici koji mogu uzrokovati demenciju. Možete ih spriječiti...

Uvodnik koji je objavljen uz studiju istaknuo je da dobrobiti slijeđenja ovih čimbenika zdravog načina života još uvijek postoje, bez obzira na to imaju li sudionici studije znakove demencije i Alzheimerove bolesti u mozgu.

Zašto su ove navike dobre za mozak? 'Vođenje zdravog načina života dobro je za mozak', kaže Amit Sachdev, medicinski direktor na Odjelu za neurologiju na Sveučilištu Michigan State. Ti su čimbenici posebno 'istraženi i pokazalo se da su povezani sa sporijim kognitivnim padom i manjim rizikom od demencije', kaže dr. Dhana.

Dok se biljna prehrana povezuje sa zdravijim mozgovima, MIND dijeta je specifična vrsta biljne prehrane. Uključuje nekoliko elemenata mediteranske prehrane, kao što je obilje voća, povrća, orašastih plodova, graha, maslinovog ulja i cjelovitih žitarica, objašnjava Jessica Cording, autorica knjige The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits For Managing Stres i tjeskoba.

VEZANI ČLANCI:

'Prethodne studije o sličnim obrascima prehrane pokazale su da je ovaj način prehrane vrlo bogat polifenolima, snažnim biljnim spojevima za koje se pokazalo da imaju neuroprotektivna svojstva', kaže Cording. Namirnice sadržane u ovoj dijeti mogu pomoći u suzbijanju tjelesnih upala i promicati dobro zdravlje crijeva i srca.

Ta dijeta, zajedno s redovitom tjelovježbom, ograničavanjem upotrebe alkohola i izbjegavanjem pušenja dobra je za kardiovaskularni sustav. 'Ono što je dobro za srce i krvne žile općenito je dobro za mozak - imamo puno krvnih žila u mozgu', dodaje. Clifford Segil, neurolog u Zdravstvenom centru Providence Saint John u Santa Monici, slaže se: 'Zdrav način života poboljšava zdravlje vašeg srca i mozga. Zdravo srce može samo pomoći vašem mozgu'.

Istraživanja su također otkrila da je bavljenje mentalno stimulirajućim aktivnostima povezano sa smanjenim rizikom od razvoja demencije. 'Ono što najčešće preporučujem pacijentima za zdravlje njihovog mozga je strukturirana kognitivna vježba', kaže dr. Segil, 'To može značiti, na primjer, pohađanje tečaja. S mišićima je ako ih ne koristite, gubite ih. Isto vrijedi i za vaš mozak'.

Dr. Segil naglašava važnost zdravih životnih navika za zdravlje mozga, napominjući da vidi da se pacijenti bolje snalaze nakon što promijene životni stil nego uzimaju određene lijekove za smanjenje rizika od kognitivnog pada. Sve u svemu, dr. Dhana kaže da čimbenici životnog stila izneseni u njegovoj studiji mogu pomoći u pružanju kognitivnih prednosti tijekom vremena. Ali, ako ste zabrinuti zbog vlastitog rizika od demencije ili imate obiteljsku povijest bolesti, on preporučuje posjet liječniku.

Ako žudite za ovom namirnicom, to bi mogao biti rani znak demencije: