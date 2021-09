‘Znam da me suprug stalno vara, ali nikako da skupim hrabrosti i sve mu priznam’

"Moj suprug me vara već nekoliko godina, ali ne znam što da napravim i kako da mu pokažem da sve znam", započela je priču 64-godišnja žena u pismu koje je poslala psihoterapeutkinji Deidre.



Mlađi je od nje 4 godine i žene mu se često nabacuju jer, kako kaže i supruga, odlično izgleda. Radi kao menadžer u jednom hotelu zajedno s njezinom najboljom prijateljicom koja je ondje sobarica.



"Prije nekoliko tjedana uzrujano mi je rekla da on ima aferu, a kako su joj drugi kolege ispričali, ista traje već godinama. Sama ga je vidjela s drugom ženom u krevetu dok je čistila jednu sobu, a on ju je molio da mi ništa ne kaže."



Nakon otkrivanja njegove afere, povukla se u sebe i odbija bilo kakav fizički kontakt s njim, a on počinje shvaćati da nešto nije uredu. "Plašim se suočavanja njega s istinom i bojim se da će me ostaviti."

Deidre odgovara: "Ne možeš ovako dalje. Ako ga ne suočiš s istinom osjećat ćeš se samo još jadnije, a to ne zaslužuješ. Nisi napravila ništa pogrešno. Pronađi pravi trenutak i reci mu da sve znaš. Pitaj ga što nije uredu među vama i pokušajte to riješiti jer ipak imate dugi brak iza sebe."

