Zgrozila se onime što njezin prijatelj radi pod tušem - no ispostavilo se da ona nije jedini koji to radi!

Bez obzira na to volite li se tuširati hladnim tušem, volite li se tuširati jako kratko, ili se tuširate dugo, koristeći sve losione i kreme koji su vam dostupni, svačije navike tuširanja su drugačije.

No, kada je jedan muškarac rekao svojoj prijateljici za jednu od svojih navika tuširanja, ona je bila zgrožena, ali on se branio, rekavši da je to potpuno normalno. Na Redditu se pokrenula rasprava o tome je li "uobičajena praksa" mokriti dok ste pod tušem, piše Mirror.

"Kao muškarac, spomenuo sam prijateljici da sam mokrio pod tušem, vjerujući da je to uobičajena praksa. Ona je bila apsolutno zgrožena time, rekavši da to nikada nije radila i da je to odvratno. Ja sam tvrdio da je to vrlo uobičajeno, i da sam uvjeren da vjerojatno 99% ljudi to rade, ali ona je mislila da je to ludo. Duhovito smo se složili da bi Reddit mogao riješiti našu raspravu", napisao je.

U komentarima je pokrenuta rasprava, a neki su ovu naviku nazivali "divljačkom", dok su drugi rekli da je to normalno. "Kao žena, piškim pod tušem. Ne vidim problem u tome", napisala je jedna korisnica. "Ako ste pod tušem i to isperete kasnije, sve je u redu", dodao je netko drugi. "Radim na tome sa svojim malim djetetom. Zasad je usađeno u to da ne kakimo pod tušem ili u kadi, ali i dalje radim na tome da ga naučim da piški u tuš kabini, a ne u kadi dok se kupa", komentirala je jedna mama. No, bilo je i onih kojima je to bilo odvratno, te koji su tvrdili da to nikada ne rade.

