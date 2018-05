Žene obratite pažnju! S ovim tehnikama možete doživjeti višestruke orgazme

Iako je većina žena tijekom svog života na ovaj ili onaj način doživjela orgazam, mnogima je trebalo dugo vremena da shvate što im to točno odgovara. Ali uz sve nedostatke, postoji jedna velika prednost ženskog organizma u odnosu na muški kada je u pitanju orgazam; žene mogu razviti sposobnost višestrukih orgazama u kratkom vremenu, prenosi Cosmopolitan. Mnoge žene se zadovoljavaju samo s jednim orgazmom, ali doktorica Jessica O’Reilly tvrdi kako, ako to žele, mogu naučiti tehnike postizanja višestrukih orgazma uz pomoć sljedećih savjeta.

Budite otvorene koliko god je to moguće

Povežite svoj um i tijelo - ako pretpostavite da možete imati samo jedan orgazam, onda ćete imati samo jedan orgazam.

- Nakon što doživite prvi orgazam, nemojte se isključiti mentalno i seksualno - morate ostati otvorene za daljnje uzbuđenje", kaže dr. sc. Abrams. Stvar je u tome da znate koliko je u biti vaše tijelo sposobno, čak i izgrađeno, da doživljava dublje, duže i češće orgazme, zaključuje Abrams.

Radite Kegelove vježbe

- Jaki PC mišić, poznatiji kao ljubavni mišić, se pokazao ključnom komponentom za višestruke orgazme, kaže Beverly Whipple, doktorica i koautorica G Spot-a. Brojni doktori savjetuju Kegelove vježbe za vježbanje mišića koji okružuju vaginalni kanal.

- Budući da je vaš orgazam u osnovi snažna kontrakcija vašeg ljubavnog mišića i mišića dna zdjelice, jačanje njih povećava protok krvi na tom području i omogućuje vam da osjetite dublji osjećaj užitka, kaže doktorica znanosti Laura Berman.

Nemojte se ograničavati tijekom predigre

Ako želite imati orgazam, a pogotovo više njih, oralni seks je ključ.

- Za većinu žena, stimulacija klitorisa tijekom oralnog seksa je najlakši način da dožive višestruke orgazme", kaže dr. Abrams.

- Ako vam vaš partner omogući doživljavanje orgazma prije samog seksa, vaše će tijelo biti usmjereno k traženju još jednog vrhunca i odgovoriti na dodatnu vaginalnu stimulaciju tijekom seksa, a ne da se još uvijek mora boriti za prvi orgazam."

Isprobajte pauzu

Nakon što doživite prvi orgazam, vjerojatno ste se navikle maknuti od svog partnera jer ste jako osjetljive na dodir. I s pravom. Naime, nakon orgazma stimulirano je mnogo živčanih puteva, a došlo je i do ogromnog protoka krvi, kaže Whipple. Zato je potpuno prirodno da neke žene žele pauzu od stimulacije u trenucima odmah nakon orgazma. Ali to možda ne vrijedi za sve žene. Dr. O'Reilly objašnjava da ukoliko uspijete pregrmjeti taj prvi period nelagode i osjetljivosti, vaš užitak će se daljnjom stimulacijom vratiti puno brže nego je to bio slučaj s prvim "vrhuncem".

Pažljivo birajte pozu

Želite poziciju poput doggy stila ili se izborite da vi budete na vrhu jer vam to omogućuje da stimulirate lakše vaš klitoris. Jedna je studija pokazala da će žene prije doživjeti dodatne orgazme ako istodobno stimuliraju nekoliko dijelova tijela.

- Vaše tijelo nikada ne zna točno što bi se moglo dogoditi ​​i najvjerojatnije će reagirati u skladu sa stimulacijom." Čak i ako nemate višestruke orgazme, imamo jedan dobar savjet - Nakon što doživite orgazam, dišite što je moguće polaganije i dublje, a paralelno stežite i otpuštajte vaš ljubavni mišić. Ova tehnika omogućuje duže orgazme.