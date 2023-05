Žena u publici na koncertu Čajkovskog navodno doživjela orgazam cijelog tijela: 'Moguće je!'

Ovih se dana po društvenim mrežama i portalima proširila priča o Amerikanki koja je; tijekom izvedbe Pete simfonije Čajkovskog u Los Angeleskoj filharmoniji; navodno doživjela orgazam cijelog tijela; a priča je počela nakon što je jedan od posjetitelja koncerta snimio i na Twitteru objavio zvuk njenog 'vrhunca'. I dok su neki teoretizirali da je posjetiteljici pomogao vibrator na daljinsko upravljanje, drugi su tvrdili da je glasne jecaje mogla izazvati i bol, a ne nužno seksualni užitak.

"Svi su se okrenuli da vide što se događa", rekla je za L.A.Times jedna posjetiteljica koncerta, a na Twitteru se na ovu temu oglasio i skladatelj i glazbeni producent Magnus Fiennes koji je napisao:“Sinoć sam išao u @LAPhil slušati izvedbu Čajkovskog. Žena u publici doživjela je tijekom drugog stavka glasan orgazam cijelog tijela . Orkestar je pristojno nastavio. Sve pohvale Losanđeleškoj filharmoniji (i Pjotru Iljiču) koji su to omogućili...”

Went to see @LAPhil play @Thomasades and Tchaikovsky 5 last night. A woman in the audience had loud and full body orgasm during the 5th's second movement... Band politely carried on. Props to LAPhil (and Pytor Ilyich) for bringing it on.... — Magnus Fiennes (@magnusfiennes) April 29, 2023

Prema portalu Healthline, orgazmi cijelog tijela doista postoje, a odnose se na posebno intenzivne orgazme koji ostavljaju dojam da se odvijaju u svakom dijelu tijela, uzrokujući zatezanje trbušnih mišića i trnce u prstima. S tim se slaže i seksualna terapeutkinja Cyndi Darnell koja dodaje i kako se orgazam cijelog tijela doista može dogoditi i bez ikakvog dodira.

"Moguće je - ali sve je stvar konteksta", rekla je Darnell. Seks stručnjakinja dalje objašnjava da doista sve može izazvati orgazmičke senzacije, jer orgazmi ipak prvenstveno nastaju u mozgu preko živčanog sustava. "Tehnički gledano, sve što aktivira receptore ugode u mozgu u pravom kontekstu može proizvesti zadovoljstvo, a ponekad i orgazam." Ipak, ističe seksologinja, vrhunce cijelog tijela obično ne uzrokuje umjetnost; i da je malo vjerojatno da ćete čuti kako netko stenje u blizini Mona Lise ili dok sluša poeziju E. E. Cummingsa.

During Tchaikorskys 5th symphony at the LA Philharmonic last night, apparently, a woman had a full-body orgasm just from the music. It was recorded. pic.twitter.com/uLJIGvJ3yQ — Macrodosing (@MacrodosingPod) May 1, 2023

"To definitivno nije uobičajeno", kaže Darnell, inače autorica knjige Sex, When You Don't Feel Like It: The Truth About Mismatched Libido & Rediscovering Desire. Obično se, ističe, takav orgazam događa ženama, ali postupno i tijekom vremena. "Kako bilo, njen je vrhunac bio divno usklađen s romantičnim naletom glazbe u tom dijelu simfonije", komentirao je na društvenim mrežama i glazbeni agent Lukas Burton koji je ženine uzdahe opisao kao divne i osvježavajuće zvukove.

