Žena se požalila: 'Moj suprug ima aferu još od prije našeg vjenčanja!'

Jedna je žena za Mirror priznala da se osjeća shrvano i slomljeno nakon što je saznala da njen muž, s kojim je u braku godinu dana, ima aferu koju je započeo prije nego li su se njih dvoje vjenčali. Netko koga ne poznaje, ali tko poznaje njenog supruga, poslao joj je poruku putem društvenih mreža da joj to kaže. Ta se osoba osjećala užasno rekavši joj tako užasnu vijest, ali je smatrala da ona to zaslužuje znati.

Odlučila je suočiti muža s onime što je saznala i on joj nije mogao lagati jer je znala sva imena, datume, mjesta i vremena. 'Tvrdio je da je prošlo nekoliko mjeseci jer se osjećao tako krivim i rekao je da je počelo s pijanom noći, a zatim se nastavilo, ali to je bio samo seks. Molio me da ostanem i da mu dam još jednu šansu, ali, iskreno, ne znam mogu li', priznala je shrvana žena, 'Moji snovi o budućnosti su srušeni i ne mogu razmišljati o tome da imam djecu s muškarcem koji mi je lagao na ovoj razini'.

VEZANI ČLANCI:

Otkako je sve izašlo na vidjelo, muževo ponašanje je bilo čudno. Čuva svoj telefon i cijelo vrijeme je tih i mrzovoljan. Od tada je prevarena žena pregledala njihov zajednički bankovni račun i otkrila račune za kina i restorane koje nije prepoznala, što znači da ih je on sigurno kupio. 'Ne zvuči mi kao 'samo seks'. Iako smo tek u braku, u sebi osjećam da bih trebala otići, ali to je jednostavno neuspjeh', dodala je.

Stručnjakinja za odnose poručila joj je da ona najbolje zna što želi učiniti, ali da samo traži malo samopouzdanja i vjere u svoje odluke. 'Brine me što je njegovo ponašanje tajnovito, brine me što još uvijek nije otvoren i iskren i brine me što te oženio dok je spavao s drugom. Kao prvo, niste uspjeli. On je zabrljao i nije važno koliko ste dugo u braku ako želite otići. Možete otići i nitko vas neće osuđivati ​​zbog toga', dodala je, 'Tko zna zašto je nastavio s vjenčanjem? On je ili arogantni narcis koji je mislio da može raditi što želi i izvući se s tim, ili ga je možda zahvatila 'svadbena groznica' i osjećao je da se ne može povući.

'U svakom slučaju, on nije pouzdan niti jak i definitivno nije netko s kim biste trebali razmišljati o osnivanju obitelji u ovom trenutku', rekla je, 'Mogli biste pokušati sa savjetovanjem ako je on voljan, ali nemojte pokušavati spasiti brak samo zato što mislite da biste trebali. Ovo je velika izdaja na samom početku vašeg zajedničkog života i zaslužujete puno bolje'.

Bračni par psihologa: "Ako želite da vam veza uspije, svaki dan radite ove tri stvari"