Žena s najvećim grudima u Europi promijenila rasu i vjeruje da će roditi crnce!

Gostovala je u emisiji This Morning na ITV-u. Martina Big, koja je inače model iz Njemačke, rekla je kako je razgovarala s liječnicima i tvrdi da su oni njoj i suprugu Michaelu koji je isto promijenio rasu, rekli da će imati crnu djecu ako zatrudni, prenosi LADbible.

Pričala je i o tome kako je provela neko vrijeme u Keniji, kako bi se povezala s kulturom plemena, i da se identificira kao crna žena nakon dvije godine injekcija melanina.

Foto: screenshot

Osim toga, Martina je i poznata kao žena koja ima najveće grudi u Europi. Nakon operacije rekla je: "Moja djeca bit će crnci. Razgovaram s liječnicima kako bi vidjela je li moje tijelo u redu kako bi začela i mogla dojiti."

Voditeljica emisije This Morning upitala je gošću kako misli da će roditi djecu crne rase rekavši kako to ima veze s genima.

"Ako rodite bijelo dijete, hoćete li misliti da niste s njime povezani?"

Martina je odmah odgovorila: "Da. To dijete je 'miks' mene i Michaela i vjerujem da će biti crnac ili malo svjetliji, ali nema veze."

