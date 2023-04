Žena priznala: 'Otkako mi je muž umro, ne mogu se otarasiti misli da je imao aferu s mojom sestričnom'

Jedna se žena požalila stručnjakinji za odnose da se ne može otarasiti misli da je njen muž, koji je preminuo prije šest mjeseci, imao aferu s njenom sestričnom. 'Sumnjala sam, ali vidjevši koliko je njegova smrt utjecala na nju, potreslo me do srži', rekla je. Muž ove 47-godišnje udovice imao je 52 godine kada je preminuo, a njih su dvoje bili u braku 25 godine te zajedno imaju dvoje djece, prenosi The Sun.

'Kada je obolio od raka crijeva moj život se okrenuo naglavačke', kaže potresena žena. Teško joj je bilo zamišljati budućnost bez muža, jer je, kako ona tvrdi, on bio jedini muškarac kojeg je stvarno poznavala i njena jedina ljubav. Ubrzo nakon njegove smrti, žena je na Facebooku napisala objavu u kojoj je obavijestila njihove prijatelje i obitelj o smrti voljenog joj muža. Svi su komentari bili puni podrške i suosjećanja, ali jedan joj je najviše zapeo za oko – onaj od njene 48-godišnje sestrične. Ona je napisala opširan odlomak o tome kako je bio nevjerojatan i kako se nikada neće moći pomiriti s njegovim gubitkom.

Ovaj je komentar prilično iznenadio i zbunio udovicu jer je sa svojom sestričnom izgubila kontakt prije 15 godina. No, onda je počela razmišljati o njihovoj mladosti. Njih su dvije bile bliske kada je ona upoznala svog muža, a nesretna je žena uvijek osjećala da je i njena sestrična zaljubljena u njega. Dodaje kako je i među njenim budućim mužem i sestričnom bilo flerta, ali ona je odlučila ignorirati kemiju među njima: 'Gledajući unatrag, brinem se da sam zanemarila sve znakove upozorenja'. Prisjetila se kako je i u jednom trenu njihovog braka njen muž često bio zatrpan poslom i stalno je odlazio na poslovna putovanja. Sada se pita je li to samo bio izgovor kako bi išao spavati s njenom sestričnom: 'Znam da možda zvuči glupo, ali ne mogu se otarasiti osjećaja sumnje'.

Stručnjakinja za odnose poručila joj je da može samo zamisliti koliko je teška bila smrt njenog supruga i bez ovih uznemirujućih misli. Iako razumije da žena očekuje odgovore na neka pitanja, napominje joj kako možda nikada neće saznati pravu istinu: 'Vaše sumnje mogu biti samo to – sumnje'. Umjesto razbijanja glave s crnim mislima, savjetuje joj da se usredotoči na lijepe uspomene koje ima sa svojim mužem jer njih joj nikada nitko ne može oduzeti. 'Čak i da je varao, na kraju je odlučio oženiti vas i živjeti ostatak života kao vaš muž. Pokušajte ne dopustiti da vam nepotvrđene sumnje unište sjećanje na zajednički život. Razgovarajte sa savjetnikom koji vam može pomoći da riješite ovo', zaključuje savjetnica.

