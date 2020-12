Žena pokazala zaručnički prsten na društvenim mrežama, a ljudi je ismijali: "Ovo je nešto najružnije ikad"

Mogli biste pitati bilo koju ženu u svom životu kako izgleda njezin zaručnički prsten iz snova i vjerojatno bi imala neku predodžbu o njemu, a možda i fotografije. Iako one nikada neće zahtijevati da im partner kupi određeni prsten, uvijek se nadaju da će imati ukusa i odabrati prsten koji će im se svidjeti.

Kako bi jedan muškarac bio u potpunosti siguran da će se prsten svidjeti njegovoj djevojci, on je dizajnirao jedan u koji su spojena dva - i to od različitih dragulja, kako prenosi The Sun.

Objavivši u Facebook grupi koja je namijenjena za ismijavanje prstena, njegova sada bivša zaručnica podijelila je fotografiju prstena u nadi da će joj korisnici društvenih mreža pomoći oko stvaranja dojma o njemu.

- Manipulirana sam da mislim da je ovo predivan prsten i da ja samo imam loš ukus. Izluđivao me, a nosila sam ga šest mjeseci svog života. Molim vas, recite mi da nisam luda što ga mrzim. Koštalo je 70 tisuća kuna da ga napravi ovakvog. Vratila sam mu ga kad smo prekinuli, iako je htio da ga zadržim. Nikad više ne želim vidjeti taj prsten - napisala je u svojoj objavi.

Njezina objava brzo je prikupila nekoliko stotina lajkova i komentara. Mnogi su brzo rekli da je to najružniji prsten koji su ikada vidjeli, a i nisu mogli vjerovati koja mu je cijena. - Prvo sam pomislila da su to dva ružna prstena. Mrzila sam stvarno puno prstena na ovoj stranici, ali ovaj me samo rastužuje, jer je stvarno ružan - napisala je jedna žena, dok se druga složila: - Ovo je najgori prsten koji sam vidjela! -

