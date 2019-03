Žena je napravila miks voća i infuzijom to unijela u tijelo: Posljedice su užasne!

Neki bi možda pomislili da je lakše sve to izmiksati i direktno injektirati u organizam... Jedna žena je to i isprobala!

Poznata je samo po imenu Zeng i kineske provincije Hunan. Iziksala je 20 različitih vrsta voća i prikopčala se na infuziju kako bi to unijela u tijelo. Kako piše South China Morning Post, 51-godišnjakinja inače voli nekonvencionalne zdravstvene tretmane pa je i ovo odlučila isprobati.

Isprva, nije se dogodilo ništa, no odjednom pojavio se osip po rukama i počelo ju je jako svrbiti, a dobila je i visoku temperaturu. Zeng je pokušala ovu pogrešku sakriti od svog supruga kako ga ne bi uzrujala, no na kraju ju je on nagovorio da ode u bolnicu. Liječnici su bili šokirani njenim stanje.

Liječnik Liu Jianxiu rekao je za Xiaoxiang Morning Herald da je dobila infekciju jetre, bubrega i srca, a moglo se dogoditi i da joj mnogo organa otkaže. Odmah su je stavili na dijalizu i dali antibiotike protiv upala. Zeng je rekla da je pomislila kako će joj toliko voća pomoći. "Nisam imala pojma da će se dogoditi ovako nešto".

