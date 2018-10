Željela se pohvaliti novom manikurom, no svi su primijetili nešto jako neobično

Nije ništa neuobičajeno vidjeti objavu neke djevojke koja se na društvenim mrežama hvali svojim izgledom, ekstenzijama, savršenim make-upom ili manikurom. Takvih postova u danu ima na stotine tisuća, no jedan je privukao posebnu pozornost.

S korisničkog imena Larose419, na Twitteru, objavljena je fotografija "nove manikure". Nježna pink boja s crnom aplikacijom na noktu njezina prstenjaka. I dok su mnogi samo pogledali nokte, neki drugi su imali bolje sposobnosti uočavanja.

Primijetili su na fotografiji nešto neobično zbog čega je "internet poludio". Tek rijetki su na prvu vidjeli što je neobično na ovoj fotografiji.

just got my nails done💅🏾 pic.twitter.com/6ojfjLcYEU

Ako ste kao i većina išli gledati u njene nokte, oblik ili eventualne "pogreške" u manikuri, zasigurno je i vama promaklo ono zbog čega se o ovoj fotografiji piše i danima nakon objave. Naime, na fotografiji se vide samo četiri prsta.

Ubrzo se "doznalo" da nije ona toliko posebna i da taj položaj šake, odnosno mogućnost da se jedan prst" skrije" i nije toliko neuobičajen. I druge su žene počele objavljivati fotografije na Twiiteru uz #fourfingers (četiri prsta, op.a.)



@Larose419 how much do you love getting your nails done? #fourfingers pic.twitter.com/gIbSUFgSMi