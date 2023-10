Želja nam je ponuditi kvalitetan zalogaj po cijeni koja će većini biti prihvatljiva

Varšavska je uvijek bila ulica u kojoj se moglo pronaći ovakvih ili onakvih zalogaja. No dovoljno o svemu govori činjenica da se nijedan od restorana ili zalogajnica nije zadržao pretjerano dugo. Čini se da su se stvari ipak promijenile. Otvoren je Thai Thai, koji je doista odličan, pa Kut, pa je nedaleko i prilično uspješni 4Burgers, pa Pizzeria Basta. Dakle, ima izbora, a odnedavno je tu i još jedan, malo drukčiji restoran – Al Papone. Tomislav Stiplošek i njegova ekipa imaju iza sebe već jedan nedavni uspjeh, Legenda Pub iza Muzičke akademije, koji su u kratkom roku uspjeli oživjeti.

– Legenda je klasičan pub, u njega dolaze studenti, tamo je druženje uz pića prihvatljive cijene. Dolaze, naravno, iz Muzičke akademije, ali i turisti koji pronađu smještaj u nekoliko obližnjih hostela. Al Papone je nešto sasvim drugo, vodimo ga kao potpuno odvojen i drukčiji posao – kaže Stiplošek.

Foto: Julio Frangen

Al Papone je mjesto u kojem je već bilo pokušaja da se ponudi neko restoraterstvo, no bez nekog osobitog uspjeha, čini nam se zbog redom pogrešnih koncepata. A prostor je doista dobar, sada je oblikovan kao klasičan bistro s mogućnostima zatvorenih prijema, prezentacija ili večera. Dobro je projektiran i s dobro opremljenom kuhinjom, logično postavljenim šankom i pristupom vanjskom prostoru.– Ondje planiramo terasu, možda i zimski vrt. U maksimalnoj varijanti i kao prostor za one koji vole uživati u dobroj cigari uz kapljicu najboljeg viskija ili ruma. Ali za pristojnu cijenu dostupnu i onima koji su poznavatelji, ali ne mogu prečesto izdvojiti za takva vrhunska pića – kaže naš domaćin, čije riječi potvrđuje i vitrina koja se proteže uza stube, popunjena poznatim pićima poputAli, da bi se nešto popilo i uz to zapalilo cigaru, potrebno je prije toga nešto i pojesti. I u tom smislu gosti će ovdje pronaći nešto što je drukčije od svega što se nalazi na Cvjetnom trgu i u okolnim ulicama. U kuhinji je mlada ekipa koja je dijelom gotovo i obiteljska priča. Unuka Viktorija vodi restoran, o čijem poslovanju računa vode i drugi članovi obitelji kao i o onom sestrinskog puba Legende.glavna je kuharica koja je tri godine zanatsko znanje stjecala u Puntijaru. U drugoj smjeni je, a recepte za jela zajedno su osmislili Petra i Stiplošek.

– Želja nam je ponuditi kvalitetan zalogaj, logično, ali u količini u kojoj će se najesti velika većina, a za cijenu koja će istoj toj većini biti prihvatljiva. Shvatili smo i kako rijetko tko u centru grada nudi doručke pa smo doručku pridružili i jela koja bi se mogla svrstati u ono što se. Znamo do koje cjenovne granice možemo ići a da se ne izgubi logika uloženog i dobivenog pa vjerujemo da možemo računati na cjelodnevni posao. Uostalom, zbog doručaka smo i krenuli već od sedam ujutro, a pomalo nas je iznenadio i broj dostava iako smo tek počeli – kaže Tomislav Stiplošek.

Temelj za doručak su jaja na više načina i s više priloga. Pa su tu omlet, jaja punjena šunkom i mozzarellom s cherry rajčicom i rikulom ili Al Papone jaja punjena smeđim i bijelim šampinjonima, špekom, mozzarellom i duvan čvarcima. Ako niste za jaja, tu je niz tostova punjenih različitim sastojcima koji sežu od kulena pa do kozica. Neće se razočarati ni ljubitelji zdrav(ij)e kuhinje pa su tu müsli s bananama ili šumskim voćem ili se možete vratiti jajima, ali punjenim povrćem, da je savjest nešto lakša.

– Išli smo za tim da dvoje na doručak ne potroše bogatstvo, a najedu se kvalitetno. Desetak eura za jaja, kavu i sok od cijeđene naranče smatramo poštenom ponudom za centar grada – kaže Stiplošek. Mali su zaokret napravili i s burgerom, kojemu u Zagrebu nikako ne pada popularnost.

– Primijetio sam da se često ljudi od burgera naprosto ne najedu. U Zagrebu danas doista ima odličnih burgera, zapravo je teže naći loš, ali za mene je pljeskavica 200 grama, ne 120 koliko, često zna biti. I zato smo stavili veću pljeskavicu s dosta sastojaka i ozbiljni jelci malo su se s njime borili, ali priznali su kako nakon našeg burgera ne trebaju više ništa. Košta nešto više, ali riječ je o zaista ozbiljnom zalogaju. Nudimo više varijanti i jedan s vučenom svinjetinom, što održava popularnost u gradu već neko vrijeme – kaže Tomislav Stiplošek.

Foto: Julio Frangen

U burgeru Papa Štrumpf, primjerice, ide gorgonzola, što bi mnoge moglo zainteresirati za ovako pozamašniji zalogaj. Ipak, burgera danas ima posvuda u metropoli i realno bi najlakše i bilo postaviti opet neki grill s uobičajenom ponudom. U Al Paponeu nije tako. Ovdje su se odlučili za ponudu koja se temelji ponajviše– Mislim da nam je najviše uspio otkošteni batak i zabatak uz koji ide pire s celerom, zbog čega tako pripremljen krumpir nije uobičajeno dosadnjikav. Piletina je pažljivo pečena i marinirana u maslinovu ulju pomiješanom s narančinim sokom uz dodatak chillija, meda i senfa pa mislim da se dobije zaista dobar zalogaj. Tjestenine su ipak ono na što igramo najviše, a temeljimo ih na zbilja izvrsnojKarla, koju nabavljamo iz Žitoproizvoda – kaže Stiplošek.

Foto: Julio Frangen

Pred nas je stigla tjestenina Legenda, zanimljiva kombinacija. Riječ je o pljukancima s lungićem u umaku od brusnice, špeka i pekmeza od brusnice i jagode. Ovaj “amerikanizirani” lungić zbilja je intrigantan i neobičan na dobar način. I Stiplošek je priznao da je to njegova osobna preferencija. Možemo se složiti da bi najlakše bilo klasično ispeći lungić na grillu s nešto pečenog krumpira ili staviti ga u neki uobičajeni klasični umak. Možda će biti onih koji će ovim jelom dobiti svojeg gradskog favorita. Međutim, naš osobni favorit bila je tjestenina Al Papone, pljukanci od tartufa u umaku od smeđih i bijelih šampinjona, bukovače i tartufate. Po nama, ovo je jelo koje će mnogi potražiti kao pratnju uz neko dobro vino koje će se u lokalu nuditi ili čak kao gablec. Vrlo je ukusno i s pravilno skuhanom tjesteninom, pri čemu tartufi ne odskaču kako to često zna biti. Bolji poznavatelji vinskog svijeta znaju da je godinama Tomislav Stiplošek bio domaćin Vinskih razgovora pa je sigurno da će se i ovdje pronaći dobrih vina, pa i odslušati pokoji “vinski razgovor”. Ovog puta uz jela mo pili pivo Brooklyn IPA iz newyorške pivovare Brooklyn Brewery.