Želite se riješiti podočnjaka? Limun i naranča prave su stvari za to!

Ako se svakodnevno budite s podočnjacima ispod očiju, dodavanje ovog jednog sastojka u vašu noćnu i jutarnju rutinu riješit će taj problem, a to je - vitamin C!

Što je vitamin C i kako on djeluje? Vitamin C je antioksidant koji poboljšava imunitet i liječi razne zdravstvene probleme. Naše tijelo ne proizvodi vitamin C, ali on se nalazi u raznim namirnicama kao što su krumpir, rajčica, brokula i naravno, naranča i limun.

Kako biste se riješili svojih podočnjaka sve što trebate napraviti je iscijediti malo limunovog ili narančinog soka na vatu. Zatim ujutro i navečer vatom utrljajte limunov sok na podočnjake i vaša koža bit će osvježena i vaši podočnjaci će nestati.

Ne samo da ćete se riješiti vaših podočnjaka, vaša koža će biti mekana i usporit ćete starenje i nastanak bora, piše msn.com.