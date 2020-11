'Želim biti s mladom ljubavnicom, ali to bi potpuno slomilo moju suprugu'

"U braku sam skoro 30 godina s 48-godišnjom ženom od koje sam stariji četiri godine. Imamo sina i kćer koji su već odrasli ljudi i ne žive s nama. Ovaj period života htio bih provesti na putovanjima, izletima i radeći nešto u čemu zaista uživam. Supruga je potpuna suprotnost, samo želi biti kod kuće. Voli me više od sebe i kaže da je sretna, ali meni to nije dovoljno", započinje priču anonimni muškarac savjetnici Deidre.



Upoznao je 32-godišnju ženu koja je puna energije i entuzijazma. "Kaže da želi biti sa mnom, ali ne dok imam suprugu. Nikada se nije udala i ne želi, a ima i 16-godišnjeg sina."

Seks im je strastven, vole se, ali on ne može ostaviti svoju suprugu - iako bi htio. "Počela je sumnjati jer me često nema kod kuće, ali tvrdi da je sretna i dalje. Nema prijatelje, nema nikoga i zato mi je tako teško ostaviti ju. Znam da bi ju to dotuklo."



"Vjerujem da se osjećaš zarobljeno jer ste toliko godina proveli zajedno, ali tvoja supruga zaslužuje da joj pružiš šansu da promjeni neke navike i da zajedno radite na odnosu. Reci joj otvoreno da nisi sretan i da trebate nešto promijeniti. Ljubavnici reci da poštuješ njenu odluku da neće biti s tobom dok si u braku, ali i da se više nećete viđati", rekla je Deidre.

