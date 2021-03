Zbog rijetke bolesti 32-godišnjakinji se mišići paraliziraju - kad god vidi nekog privlačnog!

Samohrana majka dvoje djece Kirsty Brown (32) pati od rijetkog poremećaja zvanog katapleksija koji se definira kao 'nenadana mlohavost mišića ili nagli gubitak mišićnoga tonusa pri punoj svijesti'. To je stanje najčešće povezano s poremećajem spavanja, narkolepsijom, a pokrenuti ga mogu razne situacije ili emocije poput bijesa, radosti i straha - no ovoj se mami mišići 'ukoče' i kad vidi nekog tko joj je privlačan!



Zbog toga Brown vani uvijek i hoda pognute glave, kako ne bi doslovno stradala zbog nečijeg - dobrog izgleda.



- Jednom sam u trgovini vidjela tipa koji mi je dobro izgledao i noge su mi taj tren 'zakazale', morala sam se pridržavati za prijateljicu koja je bila sa mnom - ispričala je, pa se maksimalno trudi izbjegavati situacije u kojima bi joj se to ponovilo.

Ona inače u prosjeku dnevno ima oko pet napada katapleksije dnevno, ali u lošim ih danima doživi i do 50, pa tad ni ne izlazi iz kuće. - S obzirom da je katapleksija povezana s poremećajima spavanja, ni ne spavam puno, a kad i spavam, to nikad nije dubok san - kaže Brown, pa serije od više napada u danu kod nje nastupe i kad je jako umorna. Zbog svog se stanja trenutno želi i preseliti jer su stepenice u kući u kojoj sad živi jako strme i boji se da bi joj noge mogle 'zakazati' dok stoji na vrhu stubišta.



- Svaka snažna emocija može izazvati napadaj. Često su to ljutnja i smijeh, a imam sestre s kojima se stalno ili smijem ili svađam . kaže Brown i dodaje kako ju 'one ponekad baš zato namjerno nasmijavaju, ali samo u situacijama u kojima neće zbog napadaja stradati''. U zadnje joj se vrijeme, kaže Brown, nitko nije toliko svidio da bi joj izazvao paralizu mišića: a premda je to dobro, pomalo joj je, kaže, ipak žao što već dugo nije osjetila takvu privlačnost.



Budući da je i bijes među emocijama koje joj najčešće uzrokuju napadaje, mrzi se, kaže, i svađati: zapravo ono što ona u svađi najviše mrzi je što je paraliza mišića često spriječi da raspravu dovede do kraja, jer joj napad katapleksije obično prekine završnu, najvažniju misao u raspravi.



Brown je inače rođena s genom za narkolepsiju i katapleksiju, ali su se poremećaji kod nje aktivirali ranije nego je uobičajeno, kad ju je s devet godina netko u igri pogodio s kamenom u glavu. - Svaki je dan izazovan jer sam sama odgajala svoju djecu, a posao nije lako naći kad možeš zbog svake sitnice 'zablokirati' - rekla je za Metro.



Što je katapleksija?

Prema Narcolepsy UK katapleksija je iznenadna mišićna slabost izazvana snažnim emocijama, a stupnjevi slabljenja mišića se kreću od slabosti u koljenima, do potpunog padanja na pod. Isto tako, poremećaj ponekad izaziva i nejasan govor i/ili oštećeni vid (npr. dvostruki vid, manjak fokusa), a sluh i svijest su neometani.

