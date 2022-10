Zauzeti Bikovi trebaju nekad prešutjeti kritiku partnera, a 'solo' Vage se više družiti

OVAN

LJUBAV: Bit ćete zanimljivi drugima, zavodljivi, šarmantni i elokventni. Sve su to osobine kojim možete ostvariti ugodna poznanstva, a možda i mnogo više. Nemojte samovati jer su ovo vaši dani kad imate povećane šanse za ljubav.

KARIJERA: Na dnevni red dolaze ambicije. Bit će i onih koji će definitivno privesti kraju jednu fazu svog rada. Nova očekivanja su na pomolu, ali za njihovo ostvarivanje trebat će postaviti i nove temelje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na sunce i u prirodu. Osvježit će vas.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Ako želite nekoga osvojiti, budite diskretniji. Ako ste u vezi, prešutite kritiku partnera. Drugi dio tjedna donosi bolje ljubavne prilike, ali ne još takve da bi se mogli razmahati. Idite korak po korak, pa će i rezultati biti trajniji..

KARIJERA: Rado biste pokazali što znate, ali osjećate da nije još vrijeme za pokazati sve adute. U pravu ste. Neke stvari doći će bolje do izražaja ako pričekate još samo malo. Zato ih zasad ostavite skrivenim, pa makar otrpjeli i poneku frustraciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pred vama je dug put.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

BLIZANAC

LJUBAV: Činit će vam se kao da nije pravo vrijeme za ljubav. Bit ćete u pravu, ali i ovi dani mogu donijeti nešto od razvoja ako definirate svoja ljubavna očekivanja. Zato se usredotočite na sebe i provedite malu unutrašnju inventuru. Preispitajte se malo dublje.

KARIJERA: Oni koji su se iskreno preispitali, znaju što im je činiti i krenut će tim smjerom. Oni koji nisu razmislili o sebi vjerojatno će se suočiti s posljedicama vlastitih ambicija i tek sad uviđati gdje su pogriješili. To je korak prema naprijed.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite susretljiviji s ljudima.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RAK

LJUBAV: Vaš privatni život ovih će se dana vrtjeti oko vaših prijatelja. Kao da ćete zaboraviti da se može biti i udvoje i potpuno ćete se predavati boravku u grupi. Vaša najdraža osoba mogla bi vam to zamjeriti i osjećati se zanemareno.

KARIJERA: Da bi popravili ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko sam po sebi dominantan nije dobar, a pogotovo ne kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je baviti se sportom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

LAV

LJUBAV: Činit će vam se da vam ljubav izmiče iz ruku za milimetar. To će vas živcirati i rastužiti. Trebate shvatiti da nije sve u vašem nastupu, nego da i druga strana ima neka svoja prava. Nitko ne voli da ga se tlači, pa tako ni vaša ljubavna meta.

KARIJERA: Nekima će biti ponuđeno da vode cijelu stvar i u tome bi se mogli snaći i više nego dobro. Zato ne oklijevajte, nego iskoristite priliku koja je pred vama. Trebat će jedino još pripremiti neke detalje. Saberite se na vrijeme.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vodite računa o kriterijima u svemu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Imat ćete dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Otvarat će vam se mnoga vrata lakše nego inače, bit ćete pozivani na zanimljiva okupljanja i još zanimljivija mjesta. Ako ste sami, prihvatite pozive i krenite među ljude. Oni vas čekaju.

KARIJERA: Suradnja s uglednim ili utjecajnim ljudima polako dolazi u prvi plan. Vi ćete biti važna figura u cijeloj igri. Zato ne budite preskromni, nego dopustite sebi da pokažete slobodnije svoje ambicije. Otvorite se i budite što jeste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povremeno predahnite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VAGA

LJUBAV: Zasićenje izlascima usmjerit će vas na mir i povlačenje. Najbolje ćete se osjećati u svom domu, a ako je voljena osoba uz vas, tim bolje. Oni koji su još sami ipak će više boraviti u društvu, ali istovremeno njihova mašta kao da neće imati granice.

KARIJERA: Da bi popravili ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na izlet u prirodu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Shvatit ćete da su ponekad dovoljni i mali koraci da bi došli do nečijeg srca. Tako ćete diskretno osvajati. Bit ćete gotovo nevidljivi, a onda kad se pokažu rezultati, drugoj strani postat će jasno da ste upravo vi osoba koju je tražila. Ustrajte.

KARIJERA: Možda će vam se činiti kao da vas pritišću sa svih strana, no zapravo se radi o izazovima na koje treba odgovoriti kako bi došli do boljih poslovnih rezultata. Pred vama je mala borba u kojoj trebate biti borac.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu i u ljubavi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

STRIJELAC

LJUBAV: Uspjet ćete odoljeti svakom iskušenju. Vi znate što tražite i toga ćete se i držati. Pokazat će se da ste bili u pravu. Ona osoba koju sad osvojite znat će da su vaše namjere ozbiljne. Stoga ćete se zbližiti samo s onima koji isto to očekuju.

KARIJERA: Neki će se okrenuti nepoznatom i tajanstvenom. Drugi će gledati da što više pomognu onima koji uče ili koji tek počinju u poslu. Treći će tražiti mogućnost rada negdje sasvim daleko, ako može ina drugom kontinentu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste i slijedite svoj put.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

JARAC

LJUBAV: Izgledno je da će vam ići sve bolje i bolje. Pred vama su lijepe ljubavne prilike, susreti s dragim osobama, dobre zabave. Pokrenite se i idite među ljude, a pogotovo ako ste još sami. Budite mudri, otvoreni i staloženi kako samo vi znate biti.

KARIJERA: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na financijska ulaganja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke nove ili neispitane stvari. Možda ćete pokušati doseći svoje snove kroz sasvim neobičan put..

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svom šestom čulu

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

VODENJAK

LJUBAV: Pred vama su dani kad ćete imati mnogo prilika za učvršćenje svoje veze. Svima vama porast će ljubavno samopouzdanje, a ako ste još sami, prema osobama suprotnog spola nastupat ćete vrlo sigurno. Ni rezultati ne bi trebali izostati.

KARIJERA: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na ulaganja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke neispitane ili skrivene stvari. Neki će pokušati doseći svoje snove na sasvim originalan način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštat će vas kupanje u kadi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RIBA

LJUBAV: Uživat ćete udvoje u miru i tišini poznatih mjesta. Nećete se dati vidjeti na društvenim okupljalištima, nego ćete radije boraviti u prirodi ili kod kuće. Oni koji još traže srodnu dušu također neće mnogo izlaziti, pa će najvjerojatnije ostati sami.

KARIJERA: Svoje poslovne planove polako ćete usmjeravati na širenje horizonata bilo u smislu novih sadržaja, bilo doslovno – preko granica. Sad će se ostvariti neki zakonski temelji da možete zavrtjeti nešto u tom pravcu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prijatelji će vas dobro posavjetovati.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Škorpion, Jarac, Ribe