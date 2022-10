'Zatekla sam muža u krevetu s drugom ženom: Rekao je da sam ja kriva za prevaru jer ne nosim seksi donje rublje'

Uvijek je teško nositi se s partnerovim nevjerama, a pogotovo kada ste u braku. I dok se neki preljubnici odaberu ispričati za izdaju svoga partnera, neki okrive upravo njih. Tako je jedan nevjerni suprug odlučio biti 'iskren' sa svojom suprugom, pa joj je rekao da ju je varao samo iz razloga što nije htjela nositi seksi donje rublje, piše Mirror.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Prevarena supruga na Redditu je napisala objašnjenje situacije, te ispričala kako je naišla na muža u krevetu s drugom ženom. Zajedno su bili šest godina, od čega četiri godine u braku, a žena je objasnila da su se ona i suprug seksali barem četiri puta tjedno, te da joj nije jasno kako mu to nije bilo dovoljno.

- Prvo je počeo s polu isprikom, a kasnije je objasnio zašto me vara. Navodno se nikada nisam trudila izgledati dobro za njega i uvijek nosim udobno donje rublje, a nikada nešto što je seksi, i to njega jako odbija. Osjećao se kao da me nije briga za njega. Bila sam zapanjena i nisam razumjela što misli. Pitala sam ga zašto mi nikada nije kupio neko seksi rublje kada je toliko htio da ga nosim, na što je on odgovorio da me nije htio uvrijediti - napisala je žena u objavi.

Upitala ga je i smatra li da je ona kriva što ju je varao, a on nije odgovorio na to, te ju je samo gledao suznim očima. Unatoč tome što ju je suprug pokušavao uvjeriti da žena s kojom ju je varao nije značila ništa, i da mogu popraviti brak, žena je inzistirala da ode.

- Ja se i dalje osjećam seksi u svom udobnom donjem rublju. Volim svoje tijelo i vježbam sat i pol do dva sata dnevno. Uvijek mi je govorio da sam mu zgodna i jako privlačna, a i često smo vodili ljubav. Je li me cijelo vrijeme lagao? Nije mi jasno - nastavila je.

Korisnici su stali na njezinu stranu, te su krivili supruga zbog njegovog ponašanja, a mnogi su uvjeravali ženu da se ne bi trebala osjećati krivo zbog donjeg rublja koje kupuje.

- Čini mi se kao da mu je to samo bio izgovor za jadno ponašanje. Bolje da ste ga se riješili - napisala je jedna korisnica.

"Ne mogu vjerovati da je okrivio vas! Kakva grozna osoba!", komentirala je druga, a treća je dodala: "Najgluplja isprika za varanje koju sam ikada čula."

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!