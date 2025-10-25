Zašto plijesan i vlaga ne nestaju? Jer još uvijek koristite kratkoročna rješenja

Koliko puta ste otvorili prozor da »proluftate«, a plijesan se svejedno vratila? Iako je to navika mnogih, istina je – prozračivanje otvaranjem prozora jednostavno **nije dovoljno**.

Plijesan nije samo estetski problem.

Vlaga u zidovima, kondenzacija na staklima i ustajali zrak mogu:

* Pogoršati alergije i probleme s dišnim sustavom,

* Uzrokovati glavobolje, umor i loš san,

* Uništiti namještaj i strukturu vašeg doma.

I što je najgore – s vremenom se tijelo navikne na loš zrak. Više ni ne osjećate da nešto nije u redu.

Rješenje postoji – i jednostavnije je nego što mislite.

Lokalni sustavi za decentraliziranu ventilaciju (s rekuperacijom topline) automatski:

* Izmjenjuju zrak 24/7 – čak i dok spavate,

* Sprječavaju stvaranje vlage i plijesni,

* Zadržavaju toplinu (za razliku od otvorenog prozora),

* Rade tiho, bez propuha.

Što kažu korisnici?

*"Prije sam stalno brisala vlagu sa prozora, a sada – ništa! Zrak je svjež, djeca više ne kašlju, a u stanu više nema mirisa ustajalosti."* – Ivana, Split

*"Mislio sam da će to biti komplicirano. Ali sustav je ugrađen za sat vremena i ne moram više razmišljati o ničemu."* – Mario, Zagreb

Promjena počinje malim korakom

Ne čekajte da problem postane vidljiv – **plijesan se pojavljuje tek kad je već kasno**. Učinite prvi korak:



Zatražite besplatnu procjenu razine vlage u vašem domu.

Mi vam pomažemo pronaći sustav koji vam najbolje odgovara.



Udisati čist zrak ne bi trebao biti luksuz. Neka postane vaša svakodnevica.