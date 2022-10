'Zašto moj suprug želi seks sa svojom tajnicom iako sam ja puno privlačnija od nje?'

– Moj muž je pokušavao zavesti svoju osobnu asistenticu i stvarno ne razumijem zašto, jer sam ja puno privlačnija od nje. Ja imam 45 godina, a moj suprug 52 godine. U braku smo 13 godina i imamo dva sina od devet i pet godina. Da budem poštena prema njemu, stvari u našem braku su u posljednje vrijeme malo zastale – napisala je jedna žena za The Sun.

Sve je počelo kada je njegov prijatelj u studenom prošle godine optužen za prijevaru. Ona nikad nije vjerovala ovom prijatelju i uvijek joj se nešto činilo pogrešnim. Pa kad su se pojavile vijesti o njegovim lukavim poslovima, nije bila nimalo iznenađena.No, njezin muž odlučio je stati uz njega, čak je pristao tvrditi da je dobrog karaktera na sudu.

– Jako smo se posvađali. Mislila sam da je glupo od njega što se miješao. Iako nismo godinama razgovarali o toj temi, još uvijek osjećam ljutnju među nama. Kao rezultat toga, mjesecima nismo bili intimni. Prošlog smo tjedna oboje radili od kuće. U vrijeme ručka moj je suprug odlučio otići na trčanje. Dok je bio vani, čula sam kako njegovo računalo pinga. Na ekranu je bio njegov privatni razgovor s njegovom asistencijom – nastavila je.

Većina su bile poslovne stvari, ali posljednja poruka joj je zapela za oko. Pisalo je: “I molim te prestani mi slati poruke. Rekla sam ti da je odgovor ne." Dakle, kad je skočio pod tuš nakon trčanja, pogledala mu je po telefonu. Pronašla je njihove poruke, u kojima ju je više puta zvao van.

– Upoznala sam tu ženu i stvarno mi nije jasno zašto je zainteresiran. Ona je prosječnog izgleda, sa smeđom kosom i velikim trbuhom. Možda samo želi dobru priču koju će ispričati svojim prijateljima u pubu, da je spavao sa svojom asistenticom na svom stolu iza leđa svoje žene – zaključila je.

– Mislite li da njegova asistentica izgleda dobro ili ne nije bitno. Vaš suprug razmišlja o prevari, što bi moglo značiti kraj vaše veze. Morate odlučiti je li ovaj brak ono što doista želite i, ako je tako, počnite raditi na njemu. Normalno je da parovi imaju različita mišljenja, ali pokušajte da to ne stane između vas. Vaš je suprug odlučio stati uz svog prijatelja, a vi se niste slagali s njegovim odabirom, ali to ne bi trebalo značiti da to trebate jedno drugom zamjeriti. Kao početnu točku, sjednite i razradite razlike koje biste oboje voljeli riješiti u svojoj vezi – odgovorila joj je Deidre.

