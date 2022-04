'Zaručnik je iznenada odlučio prekinuti našu vezu, a ja nikako ne mogu prihvatiti da je otišao'

Moj zaručnik je prije par tjedana raskinuo naše zaruke i od tada sam očajna i svakog dana satima plačem u krevetu. Veza nam nije bila najbolja u zadnjih par mjeseci i puno smo se svađali, te se činilo kao da se oko ničega ne možemo složiti. Jednog vikenda mi je samo rekao da ne želi više biti sa mnom i da ne želi planirati vjenčanje, napisala je jedna žena za Mirror.

Znanstvenici tvrde: Ovo je najlakši način da prebolite prekid veze

Bili su, kaže, zajedno osam godina, od čega su pet bili zaručeni, no rekao joj je da više nije zaljubljen u nju, spakirao je stvari i otišao. Od tada su razmijenili samo par mailova i to o tome kako da dođe do ostatka stvari koje su mu kod nje ostale. Ona se, kaže, osjeća jako loše i još ne može vjerovati da je ostala sama u njihovom stanu, a još gore joj je što ju svi sažalijevaju.

- Jedna pozitivna stvar je što vas je mogao zavlačiti do vjenčanja ili još gore, priznati kako se osjeća nekoliko dana nakon vjenčanja. Vjerojatno trenutno ne možete razumjeti njegovu odluku, ali sigurna sam da ni njemu nije lako. Mislim da je svjestan da vas je povrijedio i da ga svi drugi osuđuju pa poštujte što je to priznao sada, a ne kasnije. Činjenica da ste zaručeni već pet godina, a niste se vjenčali može biti pokazatelj da on ni nije bio siguran u vašu vezu, ili je to možda slučaj kod oboje. Što se tiče drugih ljudi, recite im kakvu podršku od njih želite i što vam trenutno smeta i da vam ne govore koliko im je žao. Iz vlastitog iskustva vam mogu reći da ćete s vremenom krenuti dalje, ali i cijeniti sjećanja koja su vam ostala s njim - odgovorila joj je Coleen Nolan.

Deset godina dopisivala se s muškarcem koji ne postoji: Osoba iza tipkovnice zapravo joj je bila vrlo blizu...