Zabrinuti ste za svoj seksualni život? Ovo je 9 uobičajenih problema oko kojih ne trebate brinuti!

Kada se radi o seksu mnogi ljudi se ponekad preispituju rade li sve dobro, jesu li uopće zadovoljavajući ljubavnici i što njihovi partneri zapravo misle o njima. Ali mnoge stvari za koje mislimo da su problematične, zapravo i nisu. Stručnjakinja Tracey Cox otkrila je stvari koje vas uopće ne moraju brinuti, a to uključuje i maštanje o drugim ljudima osim vašeg partnera, piše Daily Mail.

I dalje se samozadovoljavate: "Ukoliko povremena masturbacija u vezi nije postala zamjena za seks sa partnerom, tada u tome nema ništa loše", kaže stručnjakinja za seks i ljubavne veze Tracey Cox. To, ističe, ne znači da nemate dovoljno seksa u životu ili niste njime zadovoljni, već da se uvijek imate čime zabaviti ukoliko partner katkad nije raspoložen za intimu. To ima i prednosti za seks koji imate s partnerom, jer studije opetovano pokazuju da ljudi koji redovito masturbiraju imaju veći libido i prijavljuju veće zadovoljstvo seksom općenito.

Ne vodite ljubav tako često: Svi parovi imaju uspone i padove u vezi, i to je normalno. "Ako ste u 20-im godinama, seksate se jednom mjesečno, a zajedno ste tek šest mjeseci, to bi mogao predstavljati problem. Ukoliko imate dvoje djece mlađe od pet godina, usred pandemije s bakom u drugoj sobi i pritom imate financijskih problema, bilo bi prilično bizarno kad biste se svake večeri prepuštali strastima", kaže Cox. Normalno je da se seks u određenim fazama veze prorjeđuje, što može biti pokazatelj problema, ali nije u svakom slučaju. Mnogi parovi radije ima dugotrajan seksualni odnos jednom u dva tjedna nego brzi seks tri puta tjedno. Također, učestalost vođenja ljubavi ovisi i o libidu partnera - ako je libido na niskoj razini kod oboje, tada je seks jednom mjesečno za njih savršena opcija. Svaki par mora pronaći svoje 'normalno'.Mnogi parovi radije ima dugotrajan seksualni odnos jednom u dva tjedna nego brzi seks tri puta tjedno. Također, učestalost vođenja ljubavi ovisi i o libidu partnera - ako je libido na niskoj razini kod oboje, tada je seks jednom mjesečno za njih savršena opcija. Svaki par mora pronaći svoje 'normalno'.

Maštate o nekom drugom: "Jedno ugledno istraživanje pokazalo je da oko 80 posto ljudi ponekad to napravi. Koliko god očajnički voljeli svog partnera, to ljude neće zaustaviti u tome da ih privlače i drugi. Tu je zapravo osnovna ljudska potreba za nečim novim. Razmišljanje o spavanju s nekim novim dok ste u krevetu s partnerom zapravo je vrlo razuman način da se prepustite preljubu. Mislim da ćete se složiti, to je daleko poželjnije od preljuba u stvarnosti", objašnjava Cox. Ipak, napominje da maštanje o drugim ljudima svaki put kad imate spolni odnos s partnerom nije dobar znak za vezu. Postoje dokazi da maštanje o istoj osobi, posebno o nekome tko je dostupan u stvarnom životu, može dovesti do preljuba u stvarnom životu.

Ne postižete orgazam tijekom odnosa: Gotovo sve žene, statistički njih čak 80 posto, trebaju stimulaciju klitorisa kako bi došle do orgazma. Sama penetracija često nije dovoljna. No kada žena penetracijom dođe do vrhunca, gotovo uvijek se radi o stimulaciji prednjeg zida rodnice koja je bogata živčanim završecima ili ona ima klitoris veći od uobičajenog, ili je pak smješten blizu rodnice što omogućava da se tijekom odnosa stimulira. "Neki se muškarci se i dalje jako uznemire kad shvate da njihov penis nije ‘dovoljan’. Ali, to je lako 'popraviti' držanjem malog vibratora na klitorisu ili korištenjem prstiju" savjetuje.

Ne osjećate se uvijek poželjno: Čak i oni koji su na vrhu ljestvice 'Najseksi muškarac / žena godine' imaju takve dane, stoga nemojte brinuti ako se ne osjećate uvijek poželjno, to je sasvim normalno. Ponekad je naše samopoštovanje nisko, ponekad visoko, a to se sve odražava i na seksualni život. "Ako se nikada ne osjećate seksualno privlačno i ukoliko to stopira vaše seksualne odnose, tada postoji problem, ali ako se to događa jedan ili dva dana u mjesecu, nemate razloga za brigu", kaže Cox.

Seks nije strastven ni intenzivan: "Vrlo mali broj parova dugotrajno ima seksualne odnose koji uvijek pršte strašću i bacaju ih na koljena od užitaka. Da biste imali više takvih odnosa, trebate se malo potruditi. Isprobajte nešto novo, to će potaknuti krv u žilama da opet brže zakola", pojasnila je i dodala da intenzivan, požudan seks nije dugoročno pravilo, već iznimka. "Ponekad će seks biti pomalo zabavan izraz ljubavi, jednostavno oslobađanje fizičke potrebe."

Volite različite stvari u krevetu: Ukoliko partneri otvoreno razgovaraju o svojim željama i shvate da vole različite stvari tijekom vođenja ljubavi, tada to nije problem. Problem nastaje kada se o tome šuti. Cox savjetuje da kombinirate ono što volite sa onime što voli partner. "Na primjer, partner želi brzi, žestok klasičan seks, a vi želite puno oralnog, nakon čega bio uslijedio polagani seksualni odnos s vama na njemu. U tom slučaju jedan od kompromisa mogao bi biti ovaj: sesija započinje s 'njezinim oralnim seksom', što za nju rezultira orgazmom, zatim on nastavlja 'svojim' brzim seksom kako bi došao do vrhunca", opisala je.

Spolni odnos ne traje jako dugo: Jedno opsežno istraživanje je otkrilo da je 7 do 13 minuta seksa 'poželjno' vremensko razdoblje za većinu parova. "Bez obzira na to slažete li se sa statistikom ili ne, najvažnije je da se zapitate ovo: traje li seks dovoljno dugo da vas dvoje budete sretni? Ako traje jednu minutu i to je dovoljno, tada nema problema", napomenula je.

Partneru treba predugo do vrhunca: "To predstavlja problem samo ako smeta drugoj strani. Ali, ukoliko to prihvaćate, tada ste voljni odvojiti vrijeme i sretni ste i kada seks ne završi orgazmom, i to je u potpunosti moguće. Seks, kao i većina stvari, je putovanje, a ne odredište. Previše fokusiranja na orgazam nikad nije dobra stvar - kaže Cox.

