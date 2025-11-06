Zaboravite na mutne čaše nakon pranja u perilici: Ovaj prirodni sastojak vratit će im sjaj

Mutne čaše nakon pranja u perilici posuđa česti su problem u mnogim kućanstvima. Umjesto blistavog sjaja, na njima ostaju neugledni tragovi i naslage koje kvare dojam čistoće. Čaše za piće oprane u tvrdoj vodi sklone su mineralnim naslagama poput kalcija i magnezija koji se lijepe za površine i stvaraju mutan, mliječan premaz. Prema Whirlpoolu, ovo nakupljanje se obično može ukloniti pravim koracima.

Stručnjaci su preporučili da prvo napravite "brzi test na licu mjesta" da biste provjerili jesu li vaše mutne čaše uzrokovane tvrdom vodom ili oštećenjem stakla. To se događa kada se deterdžent kombinira s mekom vodom, visokom temperaturom vode i niskom razinom zaprljanosti, što nagriza površinu i ostavlja male ogrebotine, piše Daily Express. "Umočite krpu za suđe u ocat i nježno trljajte čašu kružnim pokretima. Ako se film počne odvajati sa stakla, mineralne naslage su odgovorne za njegov mliječni izgled i možete nastaviti s drugim korakom da biste ih uklonili. Ako čaša i dalje ostane mutna, uzrok je vjerojatno oštećenje stakla, a to se ne može popraviti", objasnili su stručnjaci.

Međutim, tvrda voda i mineralne naslage mogu se brzo riješiti i to octom. Počnite tako da čaše postavite bočno u sudoper ili u duboku posudu za pranje posuđa, zatim ih prelijte octom i ostavite da se namaču 15 minuta. Ispraznite sudoper ili izvadite čaše iz posude za pranje, a zatim ih nježno ručno operite tekućinom za pranje posuđa i toplom vodom. Osušite ih krpom od mikrovlakana jer sušenje na zraku može uzrokovati stvaranje mrlja od vode.

Da biste spriječili nakupljanje minerala u budućnosti, stručnjaci u Whirlpoolu su predložili korištenje sredstva za ispiranje i redovito čišćenje perilice posuđa. Ako vaše čaše izlaze iz perilice s naslagama, mrljama ili sitnim ostacima hrane, rješenje je jednostavno. Za početak provjerite i očistite filter perilice posuđa jer se on lako može začepiti masnoćom ili ostacima hrane koji se zatim ponovno talože na posuđu. Zatim pokrenite prazan ciklus sa šalicom bijelog octa na gornjoj rešetki da biste razgradili masnoću i naslage minerala.

Za dodatni sjaj, pospite nekoliko žlica sode bikarbone po dnu perilice i pokrenite kratki topli ciklus. Također pazite da ne prepunite perilicu posuđa jer čašama treba prostor za cirkulaciju vode. Na kraju, upotrijebite kvalitetan deterdžent za perilicu posuđa i sredstvo za ispiranje da biste spriječili nastanak ostataka i poboljšali sušenje. Nakon nekoliko pranja, vaše bi čaše trebale ponovno biti kristalno čiste, prema riječima stručnjaka.