Blagdanski katalog

Witrina Zagreb predstavlja novu blagdansku kolekciju pažljivo odabranih poklon setova

04.11.2025.
u 09:13

Njihov katalog donosi više od 30 različitih poklon setova - od elegantnih i profinjenih do onih rustikalnih i toplih - kreiranih s ciljem da svaka zahvala, poslovni dar ili privatna prigoda dobije osobitu vrijednost.

Witrina Zagreb s veseljem predstavlja novu kolekciju pažljivo odabranih poklon setova, savršenih za svaku prigodu. U njihovim setovima pronaći ćete najkvalitetnije domaće proizvode - vrhunska maslinova ulja, birane salame, vrhunska vina, ručno rađene čokolade, tartufe i mnoge druge autohtone delicije.

Posebno se ističe suradnja s najprestižnijim hrvatskim brendovima: Chiavalon, Nai 3.3, Destilerija Aura, Ipša, Mate maslinova ulja, Bura Mrgudić, Clai, Radovan, Krajančić, Markus, Vrsna čokolada, Vilma - čiji proizvodi nose pečat tradicije, autentičnosti i ljubavi prema zanatu. Njihov katalog donosi više od 30 različitih poklon setova - od elegantnih i profinjenih do onih rustikalnih i toplih - kreiranih s ciljem da svaka zahvala, poslovni dar ili privatna prigoda dobije osobitu vrijednost.

Blagdanski katalog potražite na linku.

