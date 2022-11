Vrhunski chefovi opsjednuti su ovim umakom – evo kako ćete napraviti svoju verziju u kućnoj radinosti

Umak se može koristiti odmah, no najbolji je dan poslije kada se svi okusi prožmu. Kada se ohladio, prebacite ga u sterilnu staklenku. Tako spremljen u hladnjaku može trajati do 14 dana, a zamrznuti XO umak može se čuvati i do 6 mjeseci. Stavite ga na pečena jaja, povrće kuhano na pari, prženu rižu – na sve što vam srce poželi! Kuhanje je zabavnije s XO umakom, stoga budite spremni otkriti novu dimenziju jela koja ste bezbroj puta pripremali!

XO umak

Sastojci:

koža od šunke (sušena, pržena)

koža od lososa

ljuske od škampa

ostaci pršuta

ostaci škampa ili sušene ribe

čili papričice

đumbir

češnjak (s korom)

sezamovo ulje

soja umak

Priprema:

Sve ostatke izblendajte u blenderu ili usitnite nožem te dobro posolite, raširite na lim za pečenje, prekrijte papirom za pečenje te opteretite težinom. Ostavite tako 1,5 sat. Zatim na 140 stupnjeva sušite ostatke u pećnici dok nisu u potpunosti izgubili tekućinu. Kada se osuše, stavite ponovno sve u blender s čilijem, đumbirom i češnjakom pa na kraju prepržite na srednje jakoj vatri na suncokretovom ulju. Dodajte sezamovo ulje i soja umak za okus.

Napomena: Sastojke u blenderu možete procesuirati da budu grubo sjeckani, a možete po želji napraviti i umak glatke teksture