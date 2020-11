Volite dugo tuširanje vrućom vodom? Dermatolozi kažu da je to najgora stvar za kožu

Nešto tako osnovno poput tuširanja trebalo bi biti prilično jednostavno za napraviti, ali mnogi od nas čine iste greške svaki put kad uđemo pod tuš. Iako se one ne čine kao nešto loše, dermatolozi objašnjavaju kako bi one zapravo mogle oštetiti našu kožu, prenosi Real Simple.



Predugo ste pod tušem

- Česti krivac suhe kože je dugo tuširanje - kaže dr. Shari Marchbein, dermatologinja s certifikatom i klinička docentica dermatologije na Medicinskom fakultetu u New Yorku. - Preporučujem kratko tuširanje koje ne traje duže od pet minuta. -



Koristite vruću vodu

Osim što ste predugo pod tušem, uobičajena je pogreška previsoka temperatura vode. Iako se pod vrućom vodom osjećate ugodno, ona nije dobra za kožu. Stručnjaci tvrde da vrući tuševi oduzimaju prirodni sebum kože te savjetuju da je najbolje kratko i mlako tuširanje.

Koristite grube proizvode

Drugi uzrok suhe i nadražene kože je upotreba oštrih, mirisnih sapuna i onih antibakterijskih.Stoga se uvijek držite toga da što je nježnije, to je bolje za kožu, ali i izbjegavajte jake mirise.



Zaboravite na kremu odmah nakon tuširanja

Sama priroda tuširanja, čak i ako je kratko i mlako, dovodi do uklanjanja sebuma zbog čega je koža suha. Iz tog je razloga hidratacija nakon tuširanja ključna za zdravu kožu.



- Važno je namazati se kremom u roku od 60 sekundi nakon izlaska iz tuša. Najbolje bi bilo koristiti one prirodne - kaže Marchbein.

