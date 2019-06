'Volim svoju djevojku, ali imam ljubavnicu. Istovremeno se viđam i s jednim muškarcem'

Imam 32 godine, a moja djevojka 29. Zajedno smo tri godine. Ona je moja srodna duša i obožavam je - započinje muškarac koji se povjerio poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The Sun.

- Pričali smo o vjenčanju i oduvijek sam joj bio vjeran, ali nedavno sam totalno skrenuo. Radim u banci i upoznao sam novu kolegicu. Počeli smo pričati i super se slažemo. Ima 30 godina i slobodna je. Nedavno smo otišli na piće i oboje smo previše popili. Pozvala me u svoju sobu, te smo se u upustili u seks.

Osjećao sam grižnju savjesti, no bilo nam je prekrasno. Od tada smo još nekoliko puta završili zajedno, no nedavno sam upoznao i jednog muškarca koji me jako privukao. Poljubili smo se, a potom smo imali i odličan seks. To je bio moj prvi put s muškarcem nakon što sam jedan put eksperimentirao kao tinejdžer. Nastavio sam se viđati i s njim, ali i s kolegicom s posla. Grozno se osjećam ali ne mogu si pomoći - nastavio je muškarac.

- Zvučiš rastrgano, ali sumnjam da ćeš se zaustaviti dok ne shvatiš što te pokreće. Izgleda da je varanje krenulo jednom kada si počeo pričati sa svojom djevojkom o vjenčanju. Možda te je to prepalo, a možda su vaši roditelji imali loš odnos pa imate negativnu asocijaciju na brak. Ili ste možda pokušali potisnuti svoju seksualnost kako bi se uklopili u konvencionalne norme? Varanje će vas samo dovesti do problema, a ne do odgovora. Možda biste trebali potražiti savjet stručnjaka - odgovara Deidre.

