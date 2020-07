Vodenjaku treba trening, Vagi šetnja, a Lavu mirno mjesto gdje se osjeća ugodno

OVAN

LJUBAV: Prva polovina tjedna donijet će mirno uživanje u zajedničkoj vezi ili diskretno traženje srodne duše. Drugi dio tjedna

ljubav će vas povremeno mimoilaziti. Bit će lijepih susreta, ali malo rjeđe. Ne postavljajte si suvišna pitanja.

KARIJERA: Možda će vam dosaditi djelovati iz sjene i zapravo jedva čekate da dođete u prvi plan. Ovih dana polako će se otvoriti jedna vrata, ali da bi se sve to razvilo, trebat će malo strpljenja. Ipak, svakim danom sve više dolazite do izražaja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kad se ide postepeno, sve traje dulje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



BIK

LJUBAV: Prvi dio tjedna donijet će lijepe ljubavne događaje, a od sredine tjedna stvari jenjavaju. Vaše ljubavno raspoloženje bit će manje, prilike za poznanstva počet će se prorijeđivati, a oni u vezama malo će se distancirati jedno od drugog.

KARIJERA: Činit će vam se da drugi manipuliraju kako vama, tako i vama bliskim suradnicima.Što je najgore, bit ćete u pravu. U ovom trenutku vi ne možete mnogo utjecati na stvari, ali to ne znači da nećete moći kasnije. Zato se ne vrijedi živcirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte da možete bolje i više.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



BLIZANAC

LJUBAV: Bit ćete sretni što vas drugi razumiju, te ćete se više otvoriti za ljubav. Otuda će porasti i povjerenje u vezama, ali i vaša očekivanja prema voljenoj osobi. Oni koji još traže srodnu dušu lako će je sresti na sasvim običnim mjestima.

KARIJERA: Vjerojatno će vas sve poticati na više aktivnosti, pa će se i na radnom mjestu od vas zahtijevati pojačani angažman. Vama ništa neće biti teško, jer ste jedva čekali ovakvu priliku. Čak i ako radite prekovremeno, radit ćete s voljom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite oprezni s neobrazovanim ljudima.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4



RAK

LJUBAV: Vaše emocije neće biti ništa manje nego prije, no ojačat će i potreba za sigurnošću u ljubavi. Otuda ćete povremeno biti u borbama sami sa sobom, jer će vas intenzitet emocija vući da dramite, a ziheraštvo da stanete. Nađite zlatnu sredinu.

KARIJERA: Sve što je shematski sada vas sputava. Bit ćete u u poziciji da se trebate prilagođavati novim programima i to najčešće onim koje su smislili vaši šefovi. Nemojte prigovarati, nego budite diplomat. Drugačije zasad ne ide.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite bolje svoje sposobnosti.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



LAV

LJUBAV: Vjerojatno ste očekivali nešto drugo od onog što živite i osjećate, no to je samo privremena i prolazna faza s kojom se trebate suočiti na mudar način. Još uvijek imate dovoljno energije i kredita od prije da sve dovedete u red. Uspjet ćete.

KARIJERA: Metoda da se jednim udarcem ubiju dvije muhe ovaj put neće sasvim upaliti, no vaša sposobnost da radite dvije stvari u isto vrijeme hoće. Zato se odlučite za ovo drugo. Poslovi u tišini su naglašeniji, ali vi se i kroz to razvijate sasvim dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



DJEVICA

LJUBAV: Uživat ćete udvoje u miru i tišini poznatih mjesta. Nećete se dati vidjeti na društvenim okupljalištima, nego ćete radije boraviti u prirodi ili kod kuće. Oni koji još traže srodnu dušu također neće mnogo izlaziti, pa će najvjerojatnije ostati sami.

KARIJERA: Mnogi će ići na sigurno jer će im nedavna iskustva i iskušenja govoriti da čine tako. Ipak, možete ponekad i riskirati. Nije sve tako zahtjevno kao što vam se čini. Odnekud će se pojaviti podrška drugih kojoj se usput, uopće niste nadali.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ipak napredujete.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5



VAGA

LJUBAV: Intenzivirat će se vaše kretanje među ljudima. Stoga ćete imati prilike za sretanje i upoznavanje novih lica. Komunikacija sa osobama suprotnog spola bit će kvalitetna, a vi šarmantni. Oni u vezama bit će otvoreni jedno prema drugome.

KARIJERA: Nakon što ste riješili jedan problem, odsada ćete raditi s manje napetosti i s više ugodnosti. Ipak, i dalje će se od vas tražiti povećan angažman. Zato zasučite rukave i ne postavljate suvišna pitanja. Neka sve bude igra.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte prije spavanja.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5



ŠKORPION

LJUBAV: Ako se nekom udvarate, budite diskretniji. Ako ste u vezi, zanemarite prigovaranja od strane partnera. Kako tjedan bude odmicao, i ljubavne prilike će se poboljšavati. Zato idite korak po korak, pa će i rezultati biti trajniji.

KARIJERA: Ne navaljujte sa svojim idejama jer premda su se neka vrata malo otvorila, još nije vrijeme da s eksponirate. Radite u tišini i prema pravilima igre. Strpljivo čekajte svojih pet minuta. One će doći. Kad vam je teško, nađite vedre ljude.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: Prvi dio tjedna kao da će vas ljubav mimoilaziti, no od sredine tjedna neke će prepreke jednostavno nestati. S druge strane, pojavit će se i izazovne situacije kad ćete biti u poziciji da reagirate na provokacije. Nemojte.

KARIJERA: Mogli biste se zateći u situaciji da nešto trebate žrtvovati ili da borbe za angažman budu takve da zapravo gubite. Kako god ispalo, prihvatite izazove i ne forsirajte stvari pod svaku cijenu. Rezultati će se zbrajati tek na kraju priče.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite fokusirani u svemu što radite.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



JARAC

LJUBAV: Bit ćete zanimljivi drugima, zavodljivi, šarmantni i elokventni. Sve su to osobine kojim možete ostvariti ugodna poznanstva, a možda i mnogo više. Nemojte samovati jer su ovo vaši dani kad imate povećane šanse za ljubav.

KARIJERA: Oni koji su se iskreno preispitali, znaju što im je činiti i krenut će tim smjerom. Oni koji još nisu razmislili o sebi, vjerojatno će se suočiti s posljedicama vlastitih ambicija i tek sad uviđati gdje su pogriješili. Nakon toga idu naprijed.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ljubazniji i otvoreniji.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Zasićenost izlascima usmjerit će vas na osamu i povlačenje. Najbolje ćete se osjećati u svom domu, a ako je voljena osoba uz vas, tim bolje. Oni koji su još sami ipak će više boraviti u društvu, ali istovremeno njihova mašta kao da neće imati granice.

KARIJERA: U poslu ćete se malo nadmudrivati. Utjehu ćete nalaziti u privatnom životu. S autoritetima trenutačno ne stojite najbolje, pa pazite kako s njima surađujete. Ne inzistirajte na svojim idejama, jer još nije vrijeme da se neke od njih ostvare. Izdržite. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u teretanu ili na trčanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



RIBE

LJUBAV: Dok ćete vi razmišljati o svojoj ljubavnoj prošlosti, vaša ljubavna sadašnjost polako će vam izmicati iz ruku. Moguće je da propustite neku ljubavnu priliku jer spavate. Oni u vezama ipak će naći zajednički jezik s voljenom osobom.

KARIJERA: Da bi poboljšali ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je boraviti u prirodi. Ona osvježava.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Djevica, Rak, Vaga