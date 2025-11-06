Vlasnica 'najljepših ruku na svijetu' otkrila da njezin posao nije nimalo lagan: 'Ne želim ih oštetiti'

Modeli za ruke imaju važnu, ali često nevidljivu ulogu u svijetu oglašavanja i mode. Njihove ruke krase reklame za nakit, kozmetiku, satove i razne proizvode gdje savršeni detalji, poput njegovane kože, pravilnih prstiju i gracioznog držanja, postaju ključ uspjeha. Tako jedna žena tvrdi da može zarađivati i do četiri znamenke dnevno radeći kao profesionalna manekenka, a njezine su se ruke pojavile u kampanjama velikih globalnih brendova poput Diora i Chanela.

Avisha Tewani započela je rad u industriji 2020. godine, nakon što je prethodno radila kao freelance stilistica, što i dalje radi uz vođenje vlastitog posla i modeliranje. Nakon što je pomogla članu obitelji na snimanju za vjenčano i zaručničko prstenje, poslala je fotografije agentu te je počela raditi. Od tada je 35-godišnjakinja surađivala s velikim imenima poput Starbucksa, Coca-Cole, Absolut Vodke i Kylie Cosmeticsa. Da bi osigurala da joj ruke ostanu u savršenom stanju, Tewani je objasnila da je morala prestati voziti bicikl u svom rodnom gradu New Yorku te nosi rukavice kada pere suđe, piše Mirror.

Zarađujući od 300 dolara (280 eura) do 3000 dolara (2800 eura) dnevno na setu, proširila se na modeliranje drugih dijelova tijela, uključujući noge, stopala, uši i vrat. "Samo sam brzo pretražila Google, ukucala 'model ruku New York' i kontaktirala prvu agenticu, a ona me u osnovi zaposlila već u prvom tjednu ili dva rada s njom", objasnila je Tewani. Međutim, ova karijera došla je s nekoliko promjena načina života.

"Morala sam odjaviti članstvo za gradski bicikl jer sam ranije imala nesreće i slomila lakat i zapešće. Više nisam mogla riskirati. Nekad sam voljela trenirati boks, ali prestala sam to raditi jer ne želim ništa oštetiti na rukama. Ako radim bilo kakav trening, nosim rukavice za dizanje utega da bih spriječila žuljeve. Prije nikad nisam nosila rukavice dok sam prala suđe, ali sada to radim češće. Ne hodam okolo s rukavicama cijeli dan, svaki dan, ali znam ljude koji to rade", ispričala je 35-godišnjakinja.

Otkad je potpisala ugovor s agenticom u kolovozu 2020. godine, njezin se posao naglo povećao i sada radi s više agenata koji rade sa specifičnim dijelovima tijela poput nogu, ušiju i vrata. S obzirom na to da se poslovi zakazuju čak u sedam ujutro na dan snimanja, Tewani je rekla da je zaista teško i da posao nije "samo držanje stvari". Radeći od dva do 12 sati na setu, ovisno o zahtjevima klijenta, Tewani je objasnila da ekipa često može varirati od pet do 35 članova.

"Ni klijenti ne znaju što točno traže. Oni se oslanjaju na vas da pokažete svoju kreativnost, učinite proizvod privlačnim, istaknete brend i osigurate da ruka izgleda lijepo. Na primjer, ponekad brend ima samo jedan ili dva otvorena uzorka proizvoda, poput ruža za usne. Morate ga zavrnuti, isprobati, nešto s njim napraviti. Ali budući da postoji samo dva uzorka, morate biti sigurni da sve izvedete savršeno", objasnio je model. Prije dana snimanja, Tewani će provesti dan pripremajući ruke manikurom po ukusu klijenta i te će biti stvarno oprezna da ne bi oštetila ruke.

"Mogu biti plaćena između 300 i 400 dolara dnevno do 2500 do 3000 dolara, ovisi o klijentu i što traži. Glumci i modeling industrija također imaju sindikalne tarife. Ako se radi o reklami ili nečemu s većom tvrtkom ili nečemu globalnijem, daju vam uključenu naknadu za korištenje. Tako bih mogla imati manju dnevnu naknadu i naknadu za korištenje što može iznositi čak 3000 dolara (2800 eura). Biti osoba sa srednjim tonom kože trenutačno je velika prednost u industriji. Mnoge se stvari mijenjaju, a mnogi klijenti traže neodređen izgled ili srednji ton kože. Dobivam više poslova, na čemu sam vrlo zahvalna", zaključila je.