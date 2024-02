Visoko sofisticirano tradicijsko piće koje će prepoznati iskreni znalci

U Zagrebu je, u Vrutku, minulog tjedna održana prezentacija destilerije Cognac Voyer iz francuskog Verrièresa. Bila je to rijetko vrijedna prilika čuti nešto iz prve ruke. Prezentaciju je držao Romain Bureau iz destilerije koja broji već oko 250 godina. Ondje se s destiliranjem počelo 1870tih godina, a pet je generacija obitelji Voyer, punim se nazivom destilerija zove François Voyer. Destilerija je smještena u gradiću koji se nalazi u vinorodnom području Grande Champagne koji je francuska vlada označila kao područje s kojeg dolazi najbolji konjak, piće koje se i naziva prema regiji gdje se ovo cijenjeno piće od vinskog destilata i proizvodi. Kako je podsjetio gospodin Bureau, kao što šampanjac može dolaziti jedino iz Champagne (ne treba miješati s Grande Champagne), tako i konjak može dolaziti jedino iz nekog od šest područja gdje se proizvodi ovo cijenjeno piće koje je dobilo ime po mjestu Cognac.

Foto: Vilim Patz

Sve ostalo su destilati iz grupe brendija, žestokih pića koja se dobivaju destilacijom vina, ma koliko dobri i kvalitetni bili. Destilerija Voyer manja je destilerija koja se ne može mjeriti s globalnim trgovačkim markama kao što su Hennessy, Martell, Rémy Martin ili Courvoisier, nego je riječ o visokosofisticiranom tradicijskom piću koje će prepoznati iskreni znalci. Tradicija se tako nastavlja i s petom generacijom obitelji Chouchet Voyer iako danas posao vodi glavni destiler Pierre Vaudon. Dakle, kod konjaka je obavezno destiliranje dva puta nakon čega dobiveni destilat odležava najmanje dvije godine u hrastovim bačvama koje obavezno dolaze iz regija Limousin ili Tronçais. U Voyeru koriste one iz Limousina. Koristi se vino napravljeno od sorte ugni blanc koja daje kiselkasta vina, a koristi se i folle blanche zbog izuzetne mineralnosti koju daje osnovnom destilatu eaux-de-vie. Ovo je drevna sorta grožđa iz područja Cognac koja se često koristi za stvaranje iznimnih konjaka. Trajanje odležavanja definira i oznaku na konjaku, VS ili VSOP, primjerice. Najstariji konjak koji čuvaju u destileriji napravljen je još 1914. godine. Konjaci Voyer distribuiraju se u 65 svjetskih zemalja, samo u Francuskoj na 450 lokacija, a kako smo čuli, Hrvatskom su u destileriji jako zadovoljni, očito je, dakle, da poznavatelja ovog pića ima dovoljno. I pod gospodinom Vaudonom destilerija je i dalje neovisna, nije postala dio nikakve veće grupacije, što je uvijek dobra vijest. Kada se o proizvodnji radi, 10 do 20 posto svake berbe odležava u novim bačvama tri godine.

Foto: Vilim Patz

Zatim se pretače u stare bačve kako bi se poboljšale arome. Vlažnost podruma varira – to pomaže u dobivanju nježnijeg ili mekšeg buketa. Vlažni podrumi čine eaux-de-vie podatnijim, dok ih suhi podrumi izoštravaju. Anđeoski udio i ovdje, dakako, ima svoju ulogu i ona nije mala. Svake godine iz podruma ispari 10.000 boca. Probali smo pet vrsta konjaka destilerije François Voyer. Prvi je bio VS koji je i najmlađi, blend destilata odležanih dvije ili tri godine. No već se radi o lijepim notama vanilije, citrusa s nešto bilja, dugo traje na nepcu, zaista dobar uvod u svijet ovog plemenitog pića. Sljedeći je bio VSOP koji se dobiva blendanjem destilata odležavanih šest do 14 godina. Opet su tu citrusi, bilje je nešto jače, ali pojavljuje se i sušeno voće. U odnosu na VS ovaj je konjak ipak nešto sofisticiraniji. Napoleon je blend destilata odležavanih 10 do 20 godina, tako je uobičajeno za blendove ovih godišta.

Ovdje se radi o dosta cvjetnih nota koje se nadmeću s voćnima u kojima se osjeti i ono sušeno. Vrlo ugodan, daje naznake kakva još pića dolaze iz ove destilerije. Jedno je od tih XO Gold, složen od blendova starih od 10 do 30 godina, dolazi u posebnoj boci i kutiji, zaista lijep poklon za nekoga koga cijenite. A taj netko će uživati u notama vanilije, sušenog voća, orašastih plodova i začina. Osjeti se i fina patina koja naznačava duljinu odležavanja. Extra se dobiva blendanjem destilata starih od 10 do 45 godina. Ovdje dolazi jedan poseban dojam s notama cimeta, klinčića, vanilije, začina, sušenog voća, ali i kutije za cigare. Navodi se kako jedan decilitar ovog konjaka treba degustirati 15 minuta. Također je gosp. Bureau preporučio u Francuskoj vrlo popularan koktel od soka limete i konjaka. Čini se da bi i ovdje moglo biti fanova, pogotovo među mladima.