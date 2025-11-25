Vinolog svečano obilježio 15 godina uspješnog poslovanja

Svečanom gala večerom u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb obilježeno je 15 godina tvrtke Vinolog, čija je osnivačica i vlasnica Jelena Balog, jedina vinska brokerica u Hrvatskoj. Vinolog je u proteklih petnaest godina izgradio status vodeće vinske brokerske kuće u Hrvatskoj i jedine specijalizirane tvrtke takvog profila u regiji, koja povezuje domaće tržište s najprestižnijim svjetskim vinarijama te aktivno promovira hrvatska vina i vinare.

Foto: Mario Poje

Foto: Mario Poje

Foto: Mario Poje

Uz brokersku ekspertizu, Vinolog je razvio i vlastitu proizvodnju vina, stvarajući prepoznatljive linije Lectus i Eclat, čiju kvalitetu potvrđuju prestižne međunarodne nagrade. Suradnja s ugostiteljima, distributerima, hotelskim lancima i privatnim kolekcionarima temelji se na dugogodišnjem povjerenju, profesionalnosti i dubokom poznavanju vinske scene. Svečana večera okupila je obitelj, partnere, suradnike i klijente, istaknute pojedince iz vinske branše i sektora trgovine, te ključne međunarodne suradnike iz Italije i Njemačke.

„Neizmjerno sam sretna i ponosna vidjeti dokle je Vinolog stigao u ovih 15 godina. Izgradili smo jedinstvenu poziciju na tržištu s vlastitom proizvodnjom u sve tri hrvatske vinske regije i distribucijom vrhunskih brendova diljem Hrvatske, uključujući trgovačke lance. Naša vina Lectus i Eclat, u godišnjoj proizvodnji od 70.000 boca, te selekcija 3 do 4 milijuna litara vina koju biramo i plasiramo s brokerskim pečatom kvalitete, potvrđuju stručnost i viziju Vinologa. Vinolog danas povezuje najbolje svjetske i domaće vinare te sve koji vino doživljavaju kao strast, kulturu i način života,” istaknula je vlasnica Vinologa Jelena Balog.

Foto: Mario Poje

Cijela svečanost bila je prožeta vrhunskom gastronomijom i pomno odabranim vinima iz Vinolog proizvodnje, uključujući novo vino Balog Prestige cuvée.

“Balog Prestige cuvée nastao je iz želje da se tri hrvatske sorte - malvazija, graševina i pošip - prikažu u odležanoj varijanti, što ga čini iznimno posebnim. To je vino posebne vrijednosti, stvoreno iz ljubavi prema vinarstvu i nije namijenjeno prodaji”, istaknuo je Danijel Stipanić, vinski specijalist u Vinologu.

Foto: Mario Poje

Posebno za ovu priliku osmišljen je meni od pet slijedova, nastao u suradnji Esplanadine chefice Ane Grgić i Jelene Balog, koji je savršeno pratio odabir ponuđenih vina. Večer je započela pjenušcem Lectus Brut 2024 kao pićem dobrodošlice uz amuse-bouche, a nastavila se s prvom degustacijom - usoljenom losos pastrvom. Zatim je poslužena Lectus Graševina 2024, izvrsno uparena s gnudima od ricotte i kremastim veloutéom od buče. U trećem slijedu gosti su uživali u Balog Cuvée Prestigeu 2022 s divljim brancinom i paljenom cvjetačom, dok je četvrti slijed donio moćan Cabernet Sauvignon 2017 uz juneće obraze i bogati ragout od crnih truba i smrčaka. Za kraj, desert od tamne čokolade i tartufa - elegantni truffles - naglasio je karakter Plavca Malog 2019 i posebno oduševio okupljene uzvanike.

Foto: Mario Poje

Ponuđena vina i prateći meni povezani su tako da gostima pruže potpuno, zaokruženo eno-gourmet iskustvo.

„Ovom večerom željela sam spojiti tradiciju, stručnost, globalnu povezanost i duboko razumijevanje vina koje Vinolog živi već 15 godina. Pažljivo odabrana domaća vina uparena s vrhunskom hranom pokazala su našu strast prema autentičnim vinima i sposobnost da otkrijemo njihovu punu ljepotu,” zaključila je Jelena Balog te otkrila kako uz redovni posao proizvodnje, prodaje i distribucije vina, Vinolog aktivno radi na proširenju vinarije i sadnji vinograda u Samoborskom vinogorju, što predstavlja jedan od strateški važnih projekata za skoriju budućnost te jačanje pozicije i poslovanja u cijeloj regiji.