Veterinar savjetuje: Ovo je 6 načina kako smanjiti troškove liječenja kućnog ljubimca
Troškovi liječenja kućnih ljubimaca mogu se pojaviti potpuno neočekivan: jedan trenutak vaš je pas ili mačka savršeno dobro, a već sljedeći zahtijevaju hitan pregled, lijekove ili čak operaciju. Takve situacije često dolaze bez najave i mogu brzo narasti do iznosa koji opterećuju kućni budžet. Iako liječenje bolesne ili ozlijeđene životinje može imati ogromnu cijenu, postoji niz stvari koje vlasnici mogu učiniti da bi posjeti veterinaru bili rijetkost.
To ne samo da će smanjiti pritisak na vaš novčanik, već će vam i vaš najbolji prijatelj biti zahvalan. Ben The Vet je veterinar za male životinje iz Ujedinjenog Kraljevstva koji redovito dijeli savjete i preporuke sa svojih više od 200 tisuća pratitelja na TikToku. Nedavno je objavio video u kojem je naveo šest korisnih savjeta kako vlasnici kućnih ljubimaca mogu smanjiti svoje veterinarske račune, piše Mirror.
1: Uzmite u obzir troškove medicinskih tretmana pri odabiru kućnog ljubimca: "Neke pasmine pasa i mačaka puno su skuplje za držanje u smislu veterinarskih računa i osiguranja. Dakle, moj prvi savjet bio bi da ovo uzmete u obzir prilikom donošenja odluke ako kupujete štene ili mačića. Divovske pasmine pasa trebaju puno veće doze lijekova od manjih pasa, što je skuplje. Mnogi veterinari šale se da francuski buldozi plaćaju njihove plaće, a to je zato što su, nažalost, kao i mnoge druge pasmine, predisponirani za mnoge zdravstvene probleme čije je liječenje skupo", objasnio je veterinar.
2: Kastrirajte svoje ženke pasa i mačaka: "Ženke pasa imaju jedan prema četiri životna rizika od piometre, što je po život opasna infekcija maternice gdje se maternica puni gnojem. Ovo vidimo i kod ženki mačaka koje nisu kastrirane. Često se ne otkrije dok ljubimac nije jako bolestan, a liječenje obično zahtijeva hospitalizaciju i hitnu histerektomiju, što je puno, puno skuplje od rutinske sterilizacije", rekao je Ben.
3: Nemojte davati psu kosti ili rogove za žvakanje: Iako je tradicionalno mišljenje da psi vole gristi kost, Ben je rekao da to zapravo može biti štetno za vašeg ljubimca. "Vidim toliko pasa sa slomljenim karnasijalnim i očnjačkim zubima zbog žvakanja stvari koje su pretvrde, a gdje fraktura zuba otkriva pulpnu šupljinu ili živac unutar zuba. To može dovesti do boli i visokog rizika od stvaranja apscesa truleži zuba, pa zub općenito treba izvaditi", objasnio je stručnjak. Dodao je da sve što se daje psu za žvakanje treba proći test noktom. To znači da bi trebalo biti dovoljno mekano da ga možete udubiti noktom.
4: Ne dopustite da vaš ljubimac postane pretio: Baš kao i kod ljudi, problemi s težinom mogu dovesti do višestrukih problema za životinje. "Znamo da psi i mačke koji su preteški žive kraće i imaju visok rizik od zdravstvenih problema poput dijabetesa, respiratornih poremećaja i artritisa. Sve to može biti skupo za liječenje, stoga ozbiljno shvatite svoju odgovornost kao vlasnik kućnog ljubimca jer u konačnici vi kontrolirate koliko vaš ljubimac jede i koliko vježba", rekao je Ben.
5: Redovito cijepite svog ljubimca: "Suprotno onome što biste mogli pročitati u lokalnoj Facebook grupi ili što neki influenceri objavljuju, cijepljenja koja dajemo kućnim ljubimcima izuzetno su sigurna. Ona sprječavaju neke po život opasne infekcije poput parvovirusa i leptospiroze kod pasa te virusa leukemije kod mačaka", objasnio je.
6: Naviknite ih na pranje zubi u mladoj dobi: Ben je rekao da je parodontna bolest, ili upala desni, najveći stomatološki problem koji on i njegovi kolege vide u svojoj praksi. To je zato što većina pasa i mačaka ne pere zube dva puta dnevno kao i ljudi. "Bez pranja zubi, mnogi mladi psi i mačke koje vidim na kraju trebaju stomatološke zahvate u mladoj dobi, što puno košta. Neće svi psi, a posebno ne sve mačke, tolerirati pranje zubi, ali se stvarno isplati uložiti trud jer će vam uštedjeti puno novca, a njima puno nelagode", zaključio je.