Vaga treba srediti sitne poslove, Škorpion će postati mirniji i tiši, a Rak bi trebalo slušati sebe

OVAN

LJUBAV: Oni koji su u duljim vezama imat će sve jaču potrebu za intimnošću, pa će se najvjerojatnije povući u mir svog doma gdje će uživati udvoje. Oni koji još traže srodnu dušu vjerojatno će postati glavna zvijezda intenzivnih večernjih izlazaka.

KARIJERA: Uslijedit će mudrija faza nakon što ste možda morali pognuti glavu. Shvatit ćete da dolazi vrijeme za diplomaciju koja vam otvara vrata. Istovremeno ste sve spremniji jasno i glasno izraziti svoj stav, jasno uz argumente.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete vjerni sebi i svojim stavovima.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



BIK

LJUBAV: Sigurnost i dugovječnost osobnih odnosa postat će vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmjerit ćete na postizanje spomenutog. Partner će biti ugodno iznenađen. Oni koji su još sami sada će birati samo trajne opcije odnosa.

KARIJERA: Maštat ćete o nekoj novoj karijeri. To nije nemoguće, ali prvo treba odraditi ono što vam je dato. Spremnost da se izborite za ono što vam pripada bit će ključ vašeg uspjeha. Idite za svojim idejama i budite dosljedni i profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bilo bi dobro posjetiti frizera.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



BLIZANAC

LJUBAV: Gdje god se pojavili, primijetit ćete da su mnoge oči uprte u vas. Bit ćete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dani kad lako možete naći društvo. Ako ste još sami, bolje pogledajte s kim radite. Netko vas već dulje vrijeme priželjkuje bolje upoznati.

KARIJERA: Želja za akcijom bit će jaka, ali okolnosti će vas stalno navoditi na rad iz sjene. To će vas malo usporiti. Ove dane stoga možete iskoristiti za kvalitetnu pripremu i razradu planova za poslovnu budućnost kakvu vi priželjkujete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idealno je vrijeme za meditaciju u tišini.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5



RAK

LJUBAV: Iz dana u dan vi ćete se osjećati sve bolje u društvu voljene osobe. Neki će obnoviti bliskost koju već dugo nisu osjetili, drugi će krenuti na zanimljivo putovanje udvoje, a treći, koji su možda još sami, počet će izlaziti više.

KARIJERA: Zamišljat ćete se na vodećim pozicijama. Mnogi će zaista voditi stvari na poslu jer će se situacija tako složiti. Drugi će se rado oslanjati na vas. Istovremeno ćete poticati razvoj sasvim novih ideja ili tehnologija.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite tuđa mišljenja. Slušajte sebe.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4



LAV

LJUBAV: Vaš privatni život bit će dinamičniji nego kod većine drugih ljudi. Ovi dani mogli bi donijeti poznanstvo koje će u vama probuditi iskrene emocije. Mnogi će biti iznenađeni. Bit će poziva za zabave, a oni u duljim vezama obnovit će svoj odnos.

KARIJERA: Došlo je vrijeme kad sve u vezi svog posla možete sagledati u cjelini. To će vam razbistriti pogled i definirati plan za dalje. Posla će biti, a dosta toga ovisit će o vama. Utoliko ćete osjećati i teret odgovornosti, no radit ćete dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite suzdržani u reakcijama.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4



DJEVICA

LJUBAV: Netko od vaših prijatelja mogao bi vam se jako svidjeti. Možda ćete dvojiti da li sačuvati lijepo prijateljstvo ili se upustiti u ljubavnu vezu. U svakom slučaju, ako slušate svoje srce, ne možete pogriješiti. Oni u duljim vezama bit će dobro.

KARIJERA: Niste potpuno svjesni svojih mogućnosti. Od vas se očekuje više i bolje zato što ste za to sposobni. Potrudite se odraditi ono što morate, a onda se posvetite onom što želite. Tako ćete napredovati na dulje staze, a to je uvijek stabilnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje se povežite s mladima.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



VAGA

LJUBAV: Bit će malo manje događaja, ali vaš ljubavni život i dalje će biti relativno dobar. Moguće je da ćete smanjiti izlaske, a više uživati kod kuće u društvu najdraže osobe. Oni koji su još sami ljubav bi mogli naći na sasvim običnim mjestima.

KARIJERA: Dani su dobri za sređivanje sitnijih poslova. I oni uhodani, ali ne prezahtjevni, ići će vam od ruke. Ako se pak želite upustiti u nešto veće, ambicioznije, ovo nisu savršeni dani za takvo nešto. Možete krojiti planove i razrađivati detalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Važite svoje riječi.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



ŠKORPION

LJUBAV: Postat ćete mirniji i tiši. Jedino ćete rado pričati. Voljena osoba s olakšanjem će primijetiti da ste se smirili. Oni koji su još sami mogli bi početi osjećati bliskost s jednom osobom s kojom ih se po ničemu ne bi moglo spojiti. Tu je sve zasad upitno.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, vama će postajati sve jasnije da se vaši poslovi dugoročno počinju stabilizirati. Ova spoznaja potaknut će vas na razvoj novih planova. Ipak, nedostajat će vam energije da ih odmah ostvarite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u rasprave sa suradnicima.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: Rado biste zaveli osobu do koje vam je stalo, ali okolnosti nikako da se slože u tom pravcu. Ovih dana nisu isključene situacije kad se vi pod svaku cijenu nabacujete osobama suprotnog spola, ali one ne reagiraju prema vašim očekivanjima. Pazite.

KARIJERA: Ljudi s kojim poslovno surađujete i koji su vam nadređeni, mogli bi vas iznenaditi nekim sasvim novim i neočekivanim prijedlogom. U prvi tren nećete znati kako se postaviti, ali brzo ćete uvidjeti da se radi o dobroj prilici. Surađujte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u diskusije.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



JARAC

LJUBAV: Postajete društveniji. Oni koji su još sami gotovo sve slobodno vrijeme pozivat će prijatelje u svoj dom, a upravo preko njih mogli bi upoznati novu ljubav. Oni u vezama izlazit će zajedno na atraktivna mjesta i rijetko će biti sami udvoje.

KARIJERA: Vi uvijek stremite ka visokim ciljevima, a okolnosti ljudi i događaji podupirat će se vas u tome. Manji problemi mogu se nazirati zbog šefova. Uvažite različite stavove i usuglasite ih sa svojim idejama. Možete postići kompromis.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite se odmarati.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Vjerojatno ćete imati potrebu malo se distancirati od voljene osobe ili će vaše ljubavno raspoloženje splasnuti. No jednako ćete ostati raspoloženi za zabave, pa će izlazaka biti. Ipak, odnosi koje ćete stvarati ostat će na površnoj razini.

KARIJERA: Dobro su vam postavljene suradnje za sve nove ideje i projekte. Balansirat ćete između otvorenog i zatvorenog pristupa. Neke stvari zadržat ćete za sebe jer će vam vaš unutrašnji glas tako govoriti. Neki će se posvetiti inventurama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi i umjereni u svemu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



RIBE

LJUBAV: Pred vama su lijepi ljubavni dani u kojim će biti dosta prilika za zbližavanja. Vaš društveni život bit će zanimljiv, a vi veseli i zadovoljni. Ako ste još sami, nemojte sjediti kod kuće, idite među ljude. Oni vas jedva čekaju.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Radit ćete lakše, premda će posla biti sve više. Mnogi će biti na pragu lijepih rezultata. Zaposleni u uslužnim djelatnostima pripremat će velike projekte. Neki će najradije raditi kod kuće.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite će sportom.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Ribe, Blizanac, Rak