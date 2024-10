Uz Čistač dišnih puteva i pluća opet dišem

Gospodin Andija posjetio je ovih dana još jednog zadovoljnog korisnika njegovih prirodnih biljnih pripravaka. To je gospodin Branko iz Nove Diklenice pored Bjelovara, koji svjedoči o vlastitom iskustvu: - Imam poteškoća s plućima i teško dišem, pa su mi liječnici prepisivali pumpice, ali mi one nisu puno olakšavale disanje. Otkako sam počeo trošiti ljekovite biljne pripravke gospodina Andrije dišem puno lakše. Već u prijelazu s druge na treću dozu biljne tinkture Čistač dišnih puteva i pluća gospodina Andrije osjetilo se da popušta, da imam više zraka, nema kašlja. To znači da je ovaj pripravak djelotvoran i treba ga uzimati. Stanje mi se sve više poboljšava i nastavit ću uzimati Čistač dišnih puteva i pluća koliko god bude trebalo da se to sasvim riješi.

Gospodin Branko ljekovitu biljnu tinkturu Čistač dišnih puteva i pluća pije redovit već godinu i pol. – Pumpicu sam koristio pet-šest puta na dan, ali mi nije pomagala. Od svih lijekova koje sam probao pomogao mi je jedino Čistač dišnih putova, on je najbolji. Čim sam ga počeo piti, osjetio sam da stvarno čisti pluća i da s kašljem izbacujem te nečistoće iz pluća. Počeo sam lakše disati i stanje se svakodnevno poboljšava. Zato bih ovaj ljekoviti biljni pripravak mogao preporučiti i drugima, a i sam ću na nastaviti uzimati – zadovoljan ponavlja gospodin Branko.





PRIRODNA BILJNA MAST OD 10 LJEKOVITIH BILJAKA

Stoljećima se u narodnoj medicini koristio gavez, jer sadrži alantoin koji pomaže u zacjeljivanju rana i obnavljanju kože, prebiotik inulin te kolin koji djeluje protuupalno. Djelotvornost povećava i devet ostalih ljekovitih biljaka koji u suglasju s gavezom daju snažan prirodni lijek za brojne zdravstvene tegobe. Prirodna biljna mast djelotvoran je lijek namijenjen svim dobnim skupinama.



UDRUŽENA SNAGA 10 LJEKOVITIH BILJAKA

otklanja bolove u zglobovima, kralježnici i mišićima uzrokovane iščašenjima i puknućima, artritisom i gihtom, križoboljom ili reumom .

pomaže kod upaljenih i proširenih vena, hematoma

kod raznih oblika dermatitisa, gnojnih čireva, psorijaze

umiruje i otklanja hemoroide, posljedice opekotina

sprječava i otklanja dekubitus

uklanja ciste na dojkama

služi za njegu ispucalih ruku i peta, liječenje sportskog stopala i gljivica na raznim dijelovima tijela

liječi glavobolju i migrene

Uporaba: umasirati na bolno mjesto odnosno oštećenu kožu nekoliko puta dnevno

Zapremina 200ml – 23€

Zapremina 400ml – 40€ AKCIJA!

Alkoholna biljna tinktura “ČISTAČ DIŠNIH PUTEVA“

UNUTARNJA PRIMJENA

Čisti dišne puteve i pomaže u liječenju plućnih oboljenja (astma i bronhitis)

Pročišćava krv od toksina, pomaže kod hepatitisa, jača krv kod slabokrvnih osoba, povećava razinu C vitamina

Poboljšava rad mozga i srca

Pomaže kod dijabetesa

Smanjuje upalne procese, pomaže kod reume i gihta

Pospješuje probavu i rad želuca

Liječi gastritis, katar crijeva

Pojačava izlučivanje mokraće

Čisti jetru od masnih stanica

Liječi afte u ustima

Povoljno utječe na plodnost i rješava ginekološke probleme (CIN 1 i CIN 2, policistični jajnici), pomaže nakon kiretaže

VANJSKA PRIMJENA

Pomaže kod liječenja

Čireva

Varikoznih vena

Hemoroida

Reume

Artritisa

Potkožnih kvrga

Upala i ozljeda kostiju i zglobova

Raznih rana i ostalih bolesti

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela ili mazati bolno, upaljeno ili ozlijeđeno mjesto

Zapremina 2.5dcl – 22€ 20€ AKCIJA!

Alkoholna biljna tinktura “ČISTAČ KRVNIH ŽILA“

DIURETIK

Pomaže kod:

Akutnih i kroničnih edema, zatajenja bubrega, zatajenja srca, povišenog krvnog tlaka, glaucoma

Sprječavanja kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, krvnih ugrušaka, aritmije srca

Čisti krv od masnoće

Snižava krvni tlak

Pomaže kod dijabetesa

Sprječava razne alergije

Uništava štetne bakterije stafilokoke i streptokoke

Otapa bubrežne i žučne kamence, pomaže kod bolesti mokraćnih puteva

Pomaže kod negativnih posljedica kemoterapije, nesanice i opadanja kose

Potiče rad jetre, bubrega i prostate, poboljšava rad želuca

Čisti crijeva i normalizira crijevnu floru

Pomaže kod nadimanja i plinova, raznih grčeva, proljeva

Pospješuje potenciju, umanjuje klimakterične tegobe

Ublažava upale zglobova, artritis i artrozu

Pomaže u liječenju plućnih oboljenja, bronhitisa, astme i gripeVrh obrasca

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€ 21€ AKCIJA!

SIRUP OD CIKLE

SIRUP OD CIKLE POMAŽE KOD:

malarije, akutnih fibroza, gripe

reguliranja krvnog tlaka

jača živce i mozak

pospješuje izlučivanje mokraćne kiseline

pospješuje čišćenje krvi

pomaže kod dizenterije

pomaže kod trajne promuklosti

anemije

raznih infekcija

liječi bolesti jetre, pospješuje rad crijeva, želuca i žuči

Uporaba: tri jušne žlice razrijediti s 2 dl hladne vode i popiti

Zapremina 1L – 25€

Zapremina 2L – 40€ AKCIJA!

Alkoholna biljna tinktura OD KOPRIVE

Prokrvljuje vlasište kose, ojačava korijen kose i spriječava opadanje

čisti krv i obnavlja crvena krvna zrnca

potiče rad gušterače i slezene, regulira hormone

otapa žučni i bubrežni kamenac

čisti masne jetrene stanice

pomaže kod ciroze jetre

smanjuje masnoću u krvi

liječi gastritis i žgaravicu

jača mokraćni mjehur

liječi alergije

pomaže kod tegoba u klimakteriju

jača imunitet, sprječava širenje karcinoma

ublažava i sprječava ispadanje kose

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 21€

