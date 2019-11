Upoznajte četiri dame koje će ovog Božića usrećiti potrebitu djecu u Hrvatskoj!

Od prvog dana uz mene je šogorica Maja Stipan, te prijateljice Lucija Sviben i Kristina Lovrić koje jednakim intenzitetom sudjeluju u svemu i preuzet će rad grupe 'Usrećimo bar jedno dijete za Božić', kad ja odem u rodilište, priča nam Katarina.

Radi se o Facebook grupi koja čiji je cilj da se usreći što više potrebite djece za blagdane i da što više paketa stigne na odredište kako bi se i ta djeca osjećaala jednako kao i njihovi vršnjaci.

- Jer razlike nema, osim financija, a nažalost danas se radi velika razlika između djece vezano uz materijalno - priča nam Katarina.

Njen najveći pomagač "iz sjene" je njen suprug koji ju podržava u svemu i, kako kaže, "krpa" u kućanskim poslovima dok ona vrijeme provodi obavljajući poslove vezane uz grupu.

- Inicijativa radi na principu da se sastavljaju popisi dječice slabijeg imovinskog stanja objavama u grupi, te se članovi javljaju u komentaru po principu 1 dijete - 1 darovatelj. Popise sastavljamo tako da kontaktiramo razne udruge, domove, župe, škole, sigurne kuće koji nam povratno javljaju imena dječice i njihove želje. Adrese i prezimena ne idu javno u grupu, već šaljemo samo osobi koja će djetetu poslati poklon. Nekoliko popisa smo napravili i iz okoline, naše ili od prijatelja, gdje smo sa sigurnošću mogli potvrditi da je situacija, nažalost, loša. Pokušavamo izbjegavati poruke tipa: 'Molim Vas stavite moju djecu na popis, njihove želje su: ...' jer mi nismo u mogućnosti procijeniti nečiji financijski status preko poruke, pa ih onda usmjeravamo da nam se povratno jave preko župe ili neke udruge u svome kraju, pa ako je ipak situacija loša i ta djeca ne ostanu bez poklona. Kontaktirali smo i nekoliko obitelji koji su svoju priču podijelili javno putem medija tražeći pomoć. Posebno želimo naglasiti da s bilo kakvim oblikom novca ne radimo, novac se može darivati udrugama i u medijima naglašenim brojevima računa, mi se isključivo bavimo ispunjavanjem željica sa popisa, iako su one skromne i uglavnom djeca nemaju posebnih želja. Uz sve navedeno važno je da poštarinu plaća pošiljatelj, jer većinom radimo s obiteljima koje imaju više djece i ne bi bilo uredu da moraju toliko poštarina platiti, a nalaze se u situaciji da nemaju ni za osnovno - objasnila nam je Katarina koja je na ideju došla, kako sama kaže, jedno jutro bez koncepta kako bi to funkcioniralo.

Foto: Privatna arhiva Katarina Stipan, Lucija Sviben, Maja Sviben, Katarina Lovrić

- Očekujem treće dijete i sve stvari za dijete sam dobila od prijateljica, čak neke veće od samo poznanika koji su se sami ponudili, tako da sam se na neki način htjela iskupiti i pomoći onima kojima je to najpotrebnije. U razgovoru s Majom krenula sam u izradu grupe i u “hodu” smo odredile pravila. Facebook i drugi mediji su prepuni tužnih sudbina i jednostavno smo htjele naći način kako uveseliti bar djecu iz tih priča, koja su najmanje kriva za situaciju u kojoj su se našla - priča nam.

Kad sam kliknula 'napravi grupu' u glavi mi je bilo: ok, priključe li se samo prijatelji sa naše liste prijatelja, super, kaže Katarina.

- Naći ćemo nekoliko dječice i iscrtati im osmijeh na lice. No, to se u nekoliko dana pretvorilo u grupu koja trenutno broji preko 6000 članova koji ne mogu dočekati popis da bi nekome pomogli. Da, iznenadila me činjenica da u današnje vrijeme ima više onih koji žele pomoći, jer oni drugi su obično puno “glasniji”, pa sam mislila da su u većini.

Do sada su pakete poslali 150 djece i svima koji su sudjelovali žele od srca zahvaliti!

- Želimo im reći da je njihova nesebičnost vrijedna divljenja. Molimo samo one koji su uzeli adresu, a zbog nekog razloga nisu u mogućnosti poslati poklon, da nam se jave, bez ikakve zamjerke, da dijete ponovno stavimo na popis. Ne bi bilo u redu da paketić ne stigne, a seka ili braco isti dobiju. Njihovu tužnu sudbinu ne želimo dodatno otežati.

Na kraju, ovim putem žele pozvati, udruge, škole, župe i ostale ustanove, koje rade s djecom koja su u teškoj situaciji, da im se jave kako bi djecu stavili na popis.

