'Uhvatio sam suprugu, koja je posvojena, kako se seksa s bratom, a njezinoj je obitelji to skroz normalno'

- Ušetao sam u sobu dok se moja supruga seksala sa svojim bratom. Nisu u krvnom srodstvu jer je ona posvojena, ali me svejedno šokiralo. Život mi se potpuno raspao, a njezina obitelj smatra da je to u redu. Ja imam 34 godine, a supruga 32 te smo u braku šest godina. Posvojena je kad su roditelji doznali da ne mogu više začeti prirodnim putem, a ima starijeg brata koji sad ima 44 godine. Rekla je da spavaju zajedno od tinejdžerskog doba. Ne mogu se natjerati na razgovor sa ženom o tome. Iselio sam se, a ni moja obitelj ne želi od srama razgovarati sa mnom. Ne želim ni da prijatelji znaju jer bi me maltretiratli, napisao je jedan muškarac za The Sun.

- Koliko je godina imala vaša supruga kad se počela seksati s bratom koji je od nje stariji 10 godina? Izgleda da obitelj nema postavljene granice, a ponašanje njezina brata mi se čini nasilnim. Nije nimalo čudo što ste uznemireni. Razgovarajte s udrugom za osobe zlostavljane u djetinjstvu jer biste mogli dobiti novi uvid u situaciju te pokušajte razgovarati sa suprugom, odgovorila mu je Deidre.

