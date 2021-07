'Uhvatio sam djevojku kako šalje gole fotografije i provokativne poruke svojim prijateljima'

Anonimni muškarac odlučio je savjet za vezu potražiti kod psihoterapeutkinje Deidre Sanders koja odgovara na pisma poput njegovog putem britanskog portala The Sun.



Kako je ispričao, otkrio je da njegova 23-godišnja djevojka, s kojom je malo manje od dvije godine, šalje provokativne fotografije i poruke svojim muškim prijateljima. "Oduvijek znam da su bliski i prihvatio sam to, ali kada sam ovo vidio i suočio ju s tim poludjela i rekla da nemam pravo špijunirati ju."



Voli ju, ali ne može prestati razmišljati o porukama koje je vidio i stvarati razne scenarije u svojoj glavi. Ispričala mu se, rekla da joj nitko od tih muškaraca ne znači i obećala da se to neće ponavljati.

Ipak, nedavno je ponovno pogledao njezin mobitel i vidio da radi iste stvari, samo s novim prijateljima.



Deidre mu je savjetovala da prestane provjeravati njezin mobitel. "Možda te želi raditi ljubomornim, ali ne trebaš prihvatiti to. Reci joj kako se osjećaš i da je to što radi na neki način prevara. Ako se to ponovi, reci da ćeš prekinuti vezu."

