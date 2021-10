'Uhvatila sam partnera kako traži starije žene na aplikacijama za spojeve'

- Čini mi se kao da moj partner ima dvije osobnosti, onu koju poznajem i tajnu verziju koju ne znam. On je muškarac od 30 godina i preselio se kod mene kada je počela pandemija. Prije toga smo izlazili šest mjeseci. Isprva je bilo super, ali onda je strast nestala - napisala je jedna djevojka za psihoterapeutkinju Deidre.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Počeo je biti tajnovit u vezi svog mobitela. Jednog poslijepodneva otišao je s prijateljem na piće, ali je mobitel ostavio kod kuće. Odlučila ga je provjeriti i otkrila je da ima najmanje šest aplikacija za upoznavanje starijih žena.

- Stranice su pokazale da je tražio "zabavu" sa ženama u pedesetim, šezdesetim, pa čak i sedamdesetim godinama. Osjećam se izdano. Da li on više voli seks sa starijim ženama od mene? Gubim li vrijeme s njim? - nastavila je.

- On ima stranu za koju niste bili svjesni, ali bez obzira na to da li je njegov interes uglavnom za mlađe žene ili starije, on vas još uvijek izdaje. Ako se ne suočite s njim, to će vas učiniti još više povrijeđenom. Pronađite miran trenutak da kažete da osjećate da stvari više nisu iste. Spomenite da ste vidjeli aplikaciju za upoznavanje na njegovom mobitelu i vidite što će vam reći - odgovorila joj je stručnjakinja.

Najbolja šefica ikada! Svakom zaposleniku dala preko 50.000 kuna i dvije avionske karte, za putovanje po želji! 👏