'Uhvatila sam dečka kako se dopisuje s drugim djevojkama i prekinula s njim, a on sada ne želi iseliti iz moje kuće'

- Moj dečko i ja četiri smo godine živjeli zajedno. Bili smo sretni i mislila sam da ćemo ostariti zajedno. Jedan dan ostavio je svoj telefon da se puni dok je nešto radio u garaži. Ja sam slučajno bila pored mobitela i čula sam da mu je došla poruka, a onda se i prikazala na njegovom zaslonu. Pogledala sam u ekran i pročitala poruku od neke žene koja mu je napisala da se nada da će se vidjeti večeras. Odmah sam ga pitala po čemu se radi, a on je demantirao i rekao da je to samo jedna kolegica s posla s kojom je prijatelj - napisala je jedna žena za The Sun.

No, uskoro je postao jako tajnovit sa svojim telefonom. Na koncu je odlučila suočiti se s njim, te ga je natjerala da joj dopusti da pročita sve poruke. Bilo ih je stotine i bilo je još puno drugih žena osim ove koju je otkrila, a s nekim ženama se dopisivao i prije više od godinu dana. U svim porukama bio je jako seksualan sadržaj, a on je očito koketirao sa svima. Na sve to on je rekao samo da nikada nije namjeravao učiniti ništa za ozbiljno s tim ženama, već da je sve samo bilo preko poruka.

- Nije bila u pitanju samo prevara, već to što mi je sve to radio pred nosom, a zatim mi lagao o tome. Mislila sam da zajedno gradimo budućnost. Čak sam mu dopustila da se useli u moju kuću i dobije hipoteku. Zamolila sam ga da se iseli, ali ne želi otići jer nema kamo i kaže da ću ga morati otkupiti. Ja si to ne mogu prištiti. Sada mi se ruga tako što se nastavlja dopisivati s drugim ženama i čak to više ni ne pokušava skriti - dodala je žena u svome pismu.

- Ne samo da vas je vaš partner izdao, nego on čak nije imao ni hrabrosti da vam to prizna ili da ode kad ste to od njega tražili. On se prema vama odnosi s potpunim nepoštovanjem. Također vas ucijenjuje zbog hipoteke što je oblik financijske zloporabe. Jasno je da više ne želite biti s njim. Ovakav život uništava vaše mentalno zdravlje. Morate dobiti neki pravni savjet oko kuće i financija - odgovorila joj je psihoterapeutkinja Deidre.

