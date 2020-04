Udala se za svog heroja: Spasio je u masovnoj pucnjavi u Vegasu, jednoj od najgorih koje su zadesile SAD

Chantal Melanson uživala je s prijateljicama na Route 91 Harvest festivalu u Las Vegasu kada joj je prišao muškarac i predstavio se kao Austin Monfort. Nije ga previše primjećivala, samo mu se nasmijala i nastavila plesati s prijateljicama ni ne sluteći da će joj upravo on spasiti život svega 24 sata kasnije u jednoj od najgorih pucnjava koje su zadesile Ameriku, piše Metro.



Tjednima nakon toga podržavali su jedno drugo i zaljubili se bez obzira što je Chantal bila u Kanadi, a Austin u Kaliforniji. U studenom su jedno drugome rekli 'da' i svoju vezu potvrdili brakom.



Planirali su ovog svibnja napraviti veliko vjenčanje u Las Vegasu s prijateljima i obitelji, ali sve je odgođeno zbog koronavirusa. "Fokusiramo se na pozitivno. Postoji razlog zašto smo se upoznali onda kada jesmo - trebali smo jedno drugo u ovom kaosu", kaže Chantal (29) koja je na festival otišla samo zato jer joj je prijateljica u zadnji čas javila da ima kartu viška. Uzela je slobodne dane i otputovala iz Kanade u Las Vegas u rujnu 2017. godine.

Foto: Instagram

Poslušajte ljubavne savjete kumica s placa:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Austin (24) bio je na istom festivalu s prijateljima jer je jedan od njih slavio 21. rođendan. Prvi put sreo je svoju sadašnju suprugu u jednom country baru. Ona ga je odbila jer nije imao kaubojske čizme, ali to ga nije spriječilo da odustane od nje.



Počeli su razgovarati i plesati, a vrlo brzo shvatili su da postoji kemija između njih. "Imali smo osjećaj kao da se znamo čitav život." Nakon izlaska otišli smo nešto pojesti i izmijenili brojeve telefona. Idući dan njezine prijateljice odlučile su otići u šoping, a ona je sama otišla ranije na festival i pozvala Austina da joj se pridruži. Ostala je s njim čak i kada su došle prijateljice.

Foto: Instagram

Za vrijeme nastupa Jasona Aldeana, Stephen Paddock počeo je pucati po ljudima iz svoje sobe na 32. katu Mandalay Bay hotela. "U početku smo mislili da je vatromet u pitanju, budući da ga imaju svi takvi veći koncerti, ali kako nije prestajalo svi smo legli na pod. Austin i ja smo bili jedan preko puta drugoga, gledali smo se. Pucnjava nije prestajala, pa su roditelji od jednog prijatelja rekli da svi krenemo u neko sklonište. Svi su se razbježali, a Austin je ostao uz mene i zajedno smo pobjegli. Trčali smo preko cijelog festivala i povremeno zastali da se negdje sklonimo." Držao ju je čvrsto za ruku i davao joj upute gdje da ide kako bi izbjegla metak. 58 osoba umrlo je u tom stravičnom događaju, a 869 je ozljeđeno. Stephen je na kraju upucao sam sebe i policija je pronašla njegovo beživotno tijelo u hotelskoj sobi. Na sreću, Chantal i Austin kao i njihovi prijatelji prošli su bez ozljeda. "Krenuli smo u taksi s jednom ženom kada je druga počela trčati prema nama držeći se za nogu i trbuh, bila je upucana. Iako se nismo međusobno poznavali, svi smo jedni drugima pomagali. Odvezli smo ju u bolnicu i ostali tamo jer su nas zatvorili. Austin je cijelo vrijeme bio uz mene i čuvao me. Nakon tog groznog događaja, on je bio moja sigurnost."



Dan nakon Austin je otišao kući, a Chantal dan poslije njega. Kada su oboje sigurno stigli kući stalno su se čuli preko videopoziva i brzo zaljubili. "On je bio jedina osoba s kojom sam htjela razgovarati. Osjećala sam se sigurno s njim nakon svega što smo prošli. Rekao je da će me doći posjetiti u Kanadu, a šest tjedana nakon održao je obećanje. Nikada više nismo proveli više od mjesec i pol odvojeni, ja sam odlazila k njemu, on meni. Nije bilo jednostavno zbog imigracijskih zakona i morali smo pronaći način da ovo funkcionira."

Foto: Instagram

Austin ju je zaprosio 8. ožujka 2019. godine, nakon 18 mjeseci veza, a zaruke su se odvile na Laguna plaži. "To je bilo neko naše mjesto za bjeg od kada smo počeli vezu. Voljeli smo otići ondje na dan, dva kako bi se kupali i opustili, samo nas dvoje. Odveo me tamo, nije bilo nikoga, bilo je savršeno. Kleknuo je i zaprosio me, a kada sam pristala zagrlio me. Srce mu je jako lupalo." Čak je obukao i kaubojske čizme za tu prigodu i iz jedne izvadio prsten.



Chantal se preselila u San Diego kod njega jer je uspjela dobiti vizu s obzirom da su u braku. Od tada planiraju vjenčanje u Las Vegasu, ali nažalost odgođeno je zbog koronavirusa. Njihove avanture možete pratiti na Instagram profilu @tragedytolove.