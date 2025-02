"U šezdesetoj sam godini napokon počela živjeti"

"Ne znam ni kako bih počela. Već deset godina imam problema s kostima, zglobovima, najviše s lijevim stopalom koje je bilo natečeno, puno kvrga, dvije ciste… Obišla sam sve doktore, prošla terapije, na štakama bila dvije godine, isprobala sve masti koje sam vidjela na televiziji i u novinama, sve tablete, dodatke… ništa nije pomoglo. Na kraju sam rekla: “Naručit ću još Prirodnu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije, pa ako ne pomogne, odustat ću”. Napravila sam dobru stvar. Kad sam se počela mazati, već u prvih petnaest dana bilo mi je lakše. Nakon par mjeseci kvrge su na stopalima nestale, noga više nije oticala, bolovi su se smanjili i ja sam se preporodila. Ova mast nije dobra samo za to, nego i za brojne druge tegobe, pa i za moje ruke koje su ispucale jer radim u vodi, ma za sve živo. Ne koristim više ništa od kozmetike i likarije, samo “Prirodnu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka” gospodina Andrije.

Već deset godina imam astmu. Pila sam tablete, koristila pumpice, ali to sam sada sve maknula i koristim alkoholnu biljnu tinkturu – “Čistač dišnih puteva i pluća”, kao i njegov ljekoviti “Sirup od cikle” za pomlađivanje kože, kose i kostiju za kosu. Preporodila sam se, u šezdesetoj godini napokon sam počela živjeti. Mogu normalno ustati, kvrge i bolovi su nestali. Ne do kraja, ali i dalje se mažem “Prirodnom biljnom masti od deset ljekovitih biljaka” gospodina Andrije i održavam ovo poboljšano stanje. Zato bih i drugima preporučila da iskušaju ljekovite biljne preparate gospodina Andrije, ja sam prezadovoljna.

Prezadovoljna sam i ne naručujem više ništa osim preparata gospodina Andrije, iako me i dalje zovu svi od kojih sam ranije naručivala. Nemam potrebe za ništa drugo, jer se osjećam preporođeno. I ne samo ja, naručila sam Prirodnu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka i druge pripravke gospodina Andrije i svojim prijateljicama. Mi svi u kući to trošimo, moja kći, muž, svi. Prirodnu biljnu mast preporučila sam i svojim prijateljicama, ne samo za kosti i zglobove nego i mišiće, kožu, vene… svatko ima neku drugu tegobu, ali kome god sam ju preporučila svakome je pomogla. Zato, gospodine Andrija, hvala Vam što ste me spasili."

BRANKA, BILICE



PRIRODNA BILJNA MAST OD 10 LJEKOVITIH BILJAKA

Stoljećima se u narodnoj medicini koristio gavez, jer sadrži alantoin koji pomaže u zacjeljivanju rana i obnavljanju kože, prebiotik inulin te kolin koji djeluje protuupalno. Djelotvornost povećava i devet ostalih ljekovitih biljaka koji u suglasju s gavezom daju snažan prirodni lijek za brojne zdravstvene tegobe. Prirodna biljna mast djelotvoran je lijek namijenjen svim dobnim skupinama.

UDRUŽENA SNAGA 10 LJEKOVITIH BILJAKA

otklanja bolove u zglobovima, kralježnici i mišićima uzrokovane iščašenjima i puknućima, artritisom i gihtom, križoboljom ili reumom .

pomaže kod upaljenih i proširenih vena, hematoma

kod raznih oblika dermatitisa, gnojnih čireva, psorijaze

umiruje i otklanja hemoroide, posljedice opekotina

sprječava i otklanja dekubitus

uklanja ciste na dojkama

služi za njegu ispucalih ruku i peta, liječenje sportskog stopala i gljivica na raznim dijelovima tijela

liječi glavobolju i migrene

Uporaba: umasirati na bolno mjesto odnosno oštećenu kožu nekoliko puta dnevno

Zapremina 200ml – 25€

Zapremina 400ml – 45€ AKCIJA!

Alkoholna biljna tinktura “ČISTAČ DIŠNIH PUTEVA“

UNUTARNJA PRIMJENA

Čisti dišne puteve i pomaže u liječenju plućnih oboljenja (astma i bronhitis)

Pročišćava krv od toksina, pomaže kod hepatitisa, jača krv kod slabokrvnih osoba, povećava razinu C vitamina

Poboljšava rad mozga i srca

Pomaže kod dijabetesa

Smanjuje upalne procese, pomaže kod reume i gihta

Pospješuje probavu i rad želuca

Liječi gastritis, katar crijeva

Pojačava izlučivanje mokraće

Čisti jetru od masnih stanica

Liječi afte u ustima

Povoljno utječe na plodnost i rješava ginekološke probleme (CIN 1 i CIN 2, policistični jajnici), pomaže nakon kiretaže

VANJSKA PRIMJENA

Pomaže kod liječenja

Čireva

Varikoznih vena

Hemoroida

Reume

Artritisa

Potkožnih kvrga

Upala i ozljeda kostiju i zglobova

Raznih rana i ostalih bolesti

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela ili mazati bolno, upaljeno ili ozlijeđeno mjesto

Zapremina 2.5dcl – 25€

Alkoholna biljna tinktura “ČISTAČ KRVNIH ŽILA“

DIURETIK

Pomaže kod:

Akutnih i kroničnih edema, zatajenja bubrega, zatajenja srca, povišenog krvnog tlaka, glaucoma

Sprječavanja kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, krvnih ugrušaka, aritmije srca

Čisti krv od masnoće

Snižava krvni tlak

Pomaže kod dijabetesa

Sprječava razne alergije

Uništava štetne bakterije stafilokoke i streptokoke

Otapa bubrežne i žučne kamence, pomaže kod bolesti mokraćnih puteva

Pomaže kod negativnih posljedica kemoterapije, nesanice i opadanja kose

Potiče rad jetre, bubrega i prostate, poboljšava rad želuca

Čisti crijeva i normalizira crijevnu floru

Pomaže kod nadimanja i plinova, raznih grčeva, proljeva

Pospješuje potenciju, umanjuje klimakterične tegobe

Ublažava upale zglobova, artritis i artrozu

Pomaže u liječenju plućnih oboljenja, bronhitisa, astme i gripeVrh obrasca

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 25€

TINKTURA OD MEDVJEĐEG LUKA

OBNAVLJA I POMLAĐUJE

jača imunitet

tjera parazite, gljivice, mikrobe, viruse

čisti organizam

razrjeđuje krv i snižava visoki krvni tlak

smanjuje koncentraciju „lošeg” kolesterola u krvi

sprječava bolesti krvnih žila i time umanjuje opasnost od infarkta

pospješuje rad crijeva, liječi akutne i kronične proljeve, lijenost crijeva i tvrdu stolicu

blagotvorno djeluje na mokraćni sustav

čisti jetru od lijekova i toksina i podmlađuje ju

Poboljšava pamćenje, pomaže kod nesanice i vrtoglavice

pomaže kod osteoporoze, artritisa te reume

liječi katar pluća i s njim povezane tegobe disanja, pomaže kod oporavka od tuberkuloze

djelotvoran kod ekcema, dermatitisa, hematoma i rana

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

Alkoholna biljna tinktura OD KOPRIVE

Prokrvljuje vlasište kose, ojačava korijen kose i spriječava opadanje

čisti krv i obnavlja crvena krvna zrnca

potiče rad gušterače i slezene, regulira hormone

otapa žučni i bubrežni kamenac

čisti masne jetrene stanice

pomaže kod ciroze jetre

smanjuje masnoću u krvi

liječi gastritis i žgaravicu

jača mokraćni mjehur

liječi alergije

pomaže kod tegoba u klimakteriju

jača imunitet, sprječava širenje karcinoma

ublažava i sprječava ispadanje kose

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

TINKTURA OD HRENA

PRIRODNI ANTIBIOTIK

Liječi kašalj, probavne tegobe, urinarne infekcije, reumu i akne

Stimulira lučenje želučanih i crijevnih sokova

Potiče rad jetre

Potiče rad srca i cirkulaciju

Ublažava simptome prehlade, gripe i raznih viroza

Ublažava reumu

Potiče imunološki sustav,

Uništava i uklanja razne parazite, viruse, gljivice i bakterije te pomaže u liječenju bolesti koje uzrokuju

prirodni antibiotik, probiotik i diuretic

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela

Zapremina 2.5dcl – 23€

