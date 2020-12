'U sekundi bih ostavila muža za svog strastvenog ljubavnika, ali on ne želi ostaviti svoju ženu'

- Moj ljubavnik i ja dijelimo ljubav i strast kakvu još nisam srela u svom životu, ali oboje smo u braku s drugim ljudima. Tako sam zaljubljena u njega i on u mene da ne bih ni razmišljala o napuštanju braka, već bih samo to napravila - napisala je jedna žena za The Sun.

Sa suprugom je sedam godina i imaju troje djece, ali imali su puno problema s njegovom bivšom ženom s kojom ima sina. Počela se o toj situaciji povjeravati kolegi na poslu, koji je također bio nesretno oženjen. Često su razgovarali o svojim brakovima, a i slali si poruke kada je krenula karantena.

- Kad smo se vratili na posao, atmosfera među nama bila je napeta i započeli smo aferu. Seks je bio zaista poseban. Svaki dan bismo išli ranije na posao ili ostajali duže zajedno, a noću bismo razgovarali na mobitel. No onda je njegova supruga pronašla naše poruke i zaprijetila mu da će ga izbaciti iz kuće - nastavila je.

To je nju natjeralo da kaže svom suprugu istinu, a on ju je molio da ostane s njim te joj obećao da će se promijeniti. Idućeg dana dobila je poruku od ljubavnika u kojoj joj je rekao da želi prekinuti odnos s njom i da se moraju fokusirati na svoje brakove. Od tada se nisu čuli, a njezin suprug se trudi da popravi njihov brak, iako ona ima osjećaj kao da je guši.

- Vi i vaš ljubavnik očito privlačite jedno drugo, ali previše ste opčinjeni njime da se vaš suprug ne može nadmetati s njim. Vaša afera nikada nije bila testirana svakodnevnim stvarima i čini se da vaš ljubavnik odustaje čim postoji šansa da od njega zatražite ozbiljnu vezu. Budite hrabri. Blokirajte svog ljubavnika. Čini se da je vaš suprug učio na svojim pogreškama - odgovorila joj je Deidre.

