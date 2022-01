U Opatiji se 22. veljače okupljaju neki od najznačajnijih europskih vinara

Vinotrade Acrobat Portfolio Tasting najznačajniji je međunarodni poslovni vinski skup koji u Hrvatsku dovodi vodeće svjetske vinare, doznali smo na predstavljanju u Vinoteci u Zagrebu. Dino Kušen i Juraj Dusper žele doprinijeti kulturi i kvaliteti vina, ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj regiji. Stoga ovaj projekt u Opatiju dovodi predstavnike nekih od najvažnijih svjetskih vinara poput Vega Sicilia, Louis Roederer Cristal, Roberto Voerzio Barolo, Marjan Simčič, Biondi Santi, Gaja, Sassicaia, Ornellaia, Billecart Salmon, Vietti, Bordeaux, Jermann, na istom će se održavati i zatvoreni masterclassovi na kojima će polaznici moći otkriti sve tajne proizvodnje vina najekskluzivnijih proizvođača. Glavna smotra ovogodišnjeg Portfolio Tastinga odvijat će se u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, dok su masterclassovi organizirani u Hotelu Ambasador.

Atraktivan je popis svih Acrobatovih majstorskih radionica. Prvi masterclass je onaj Vega Sicilia Unico, Ribera del Duero kojeg će voditi don Pablo Alvarez, predsjednik najuglednije španjolske vinarije. Tom prilikom taj vinski velikan publici će dati na degustiranje vina s oznakom Unico, iz berbe od 2004. do 2010. godine. Sljedeći jest Chateau Angelus St.Emilion. Chateau Angelus St.Emilion jedna je od najvažnijih vinarija u Saint Emilionu čije se berbe iz 2015. i 2016. godine smatraju povijesno dobrim berbama. Upravo Angelusi iz 2015., 2016., ali i iz 2011. i 2012. godine točit će se na ovoj majstorskoj radionici. Treći masterclass je Roberto Voerzio, Barolo. Roberto Voerzio još je prije dvadesetak godina dobivao čiste stotke u enciklopedijskim knjigama Roberta Parkera. Gospodin Voerzio, koji je sudjelovao i na prvom Portfolio Tastingu održanom prije dvije godine u Zagrebu, predstavit će široku kolekciju svojih briljantnih Nebbiola. Zatim slijedi masterclass Chateau Pontet Canet, Pauillac. Sve cjenjenija biodinamička vinarija iz Medoca predstavit će opsežnu vertikalu, s izborom vina iz senzacionalnih klasičnih berbi poput 1990, 1995. i 1996. ali i iz posve novih berbi poput 2019. Također, najvažniji slovenski vinar Marjan Simčič svoju će majstorsku radionicu posvetiti jedinstvenom terroiru Brda, gdje podjednako dobro uspijevaju rebula, chardonnay, sauvignon, ali i merlot. No, to nije sve. Na ovom jedinstvenom vinskom događaju masterclassove održat će i predstavnici čuvenih vinarija i vinskih kuća poput Louis Roederer Cristal, Biondi Santi Brunello di Montalcino DOCG, Jermann vertikala Vintage Tunina, Torres Jean Leon vinya la scala gran reserva, Torres Jean Leon La Havre Reserva. Za svaku majstorsku radionicu dostupno je samo deset mjesta. Većina radionica košta 2000 kuna, dok njih nekoliko košta 1000 kuna po osobi. U cijeni na svim Masterclassovima je i točenje vina posebnih godina a kako će glavnu riječ imati svjetski vinski stručnjaci.

Kako bi ova čitava vinska priča bila još vrjednija organizatori su odlučili organizirati šest tematskih večera posvećenih vinima. Prva će se održati u Restoranu Kukuriku gdje će gosti imati priliku degustirati vina Simčić. Druga večer je rezervirana za ugodno večernje druženje u Hotelu Navis gdje će se točiti vina Frescobaldi. Restoran Molo bit će mjesto dešavanja treće večere na kojoj će gosti uživati u vinima vinarije Gaja, dok će četvrta večera biti održana u Yacht clubu Opatija. Ondje će se kušati vina vinarije Kristančič i Torres. Peta večera organizirana je u restoranu Hotela Ambasador dolaze Vietti i Jermann, dok je mjesto dešavanje šeste večere Restoran Nobilion Hotela Ikador s vinarijom Olivier Leflaive. Tako je čitav projekt Vinotrade Acrobat Portfolio Tastinga dobio hvale vrijedan gastronomski i kulturološki pečat.

- Cilj nam je da posjetitelji uistinu uživaju i dožive profesionalno kušanje nekih od najboljih svjetski vina, tako će event trajati cijeli dan, od 10 ujutro pa do 18 sati. Ono na što smo uistinu ponosni su masterclassovi, a posebno na vertikalu Cristala, koju će predstavljati Alexis Deligny, kuća Roederer, poručili su Juraj Dusper i Dino Kušen.

Značajnost projekta za grad Opatiju, ali za hrvatski turizam općenito prepoznala je i podržala Turistička zajednica Primorsko – goranske županije, Turistička zajednica grada Opatije te Liburnia hoteli.

19. veljače 2022. godine u Opatiji na Vinotrade Acrobat Portfolio Tastingu trebaju biti prisutni svi oni hrvatski, ali i međunarodni vinari kojima je u cilju napredovati u svakom smislu i to učeći od najboljih na svjetskoj vinskoj sceni. Ulaz je isključivo uz prijavnicu te covid potvrdu.