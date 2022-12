U Hrvatskoj su prisutni već 30 godina, i opet se mogu pohvaliti s preko milijun prodanih boca godišnje

Na tržištu stranih žestokih alkoholnog pića u Hrvatskoj, njemački je biljni liker Jägermeister lider već puna tri desetljeća. Potvrda uspješnosti stiže i ove godine, i to s brojkom od više od milijun prodanih boca. To je više od 25 milijuna shotova, odnosno 7 shotova godišnje po svakom punoljetnom stanovniku Hrvatske.

Jägermeister je na tržištu prepoznat kao brend s dugom tradicijom, no s fokusom na inovacije, uz vjernu publiku i mjesta konzumacije. Jedna od lokacija na koju su svi pozvani u čast zaključivanja ove i nastavka uspjeha u novoj godini jest i Best Nights POP - UP u zagrebačkom Lemon Marketu gdje će se u petak, 30. prosinca s početkom u 13 sati, održati proslava male nove godine.

„Jägermeister u svoj DNK ima utkan pionirski duh, te se i u Hrvatskoj trudimo biti inovatorima u svemu što radimo - od kolaboracija u glazbi, modi i dizajnu, do same vizualne prisutnosti u svim točkama gdje nas punoljetni konzumenti mogu pronaći. Cjelogodišnja dodatna izlaganja u retail kanalu, personalizacija barova, inovativna prisutnost na festivalima i digitalnim kanalima baza su našeg djelovanja te se trudimo konstantno evoluirati i biti korak ispred vremena kako bi i prodaja pratila našu prisutnost“ izjavila je Nadine Kramarić, senior brend menadžerica iz kompanije G3 Spirits, zastupnika za Jägermeister za Hrvatsku.

Rastu i pozitivnom trendu doprinijele su brojne suradnje s umjetnicima kojima brend osigurava platformu i prostor za kreativno izražavanje.

- Iznimno vjerujemo u kreativce, a posebno u mlade ljude čija je karijera još u povojima radi čega je Jägermeister voljan investirati u njih i prepustiti im slobodu izražavanja. Smatram da to dugoročno utječe na snagu brenda i da su suradnje s kreativnom zajednicom presudne za dugoročan uspjeh našeg brenda, kaže Nadine Kramarić.

Jedna je od takvih i suradnja sa zagrebačkom modnom dizajnericom Lanom Puljić i njezinim brendom Lokomotiva koja je za ambasadore brenda, takozvane MEISTER-e osmislila custom – made komade za najbolje noći njihovog života.

Kampanja obuhvaća kreativce kao što su koktel majstor Dorijan Skoblar, fotografkinja Stella Mešić, te DJ Duo Vanillaz koji s Jägermeisterom dijele filozofiju beskompromisnosti i izvrsnosti u svemu što rade.

- I iduće godine nastavljamo graditi brend istim smjerom. Planiramo ponoviti kolaboraciju s brendom Lokomotiva kroz Meister the Lok 3.0 unisex streetwear komade. Obnavljamo i suradnju s DJ duom Vanillaz. Nakon što su ove godine za nas napravili pjesmu Best Nights za koju je Stella Mešić snimala spot. Dodatno, iduće godine i službeno širimo priču na trap i graffiti scenu kroz kolaboraciju s kolektivom Graffiti na Gradele, kaže Nadine.

Uz lokaliziranje globalnih inicijativa poput „Save the Night“ koja je nastala tijekom pandemije kad su zatvoreni svi klubovi i barovi, te je umjetnicima onemogućena sloboda rada, Jägermeister tim u Hrvatskoj gradi brend kroz autorske projekte poput Best Nights POP – UP prostora u Lemon Marketu, a za uspjeh je zaslužan i interni prodajni tim koji ih prati operativno.

Dogodine planiramo još puno, puno dobrih projekata koji će, vjerujem dodatno osnažiti našu lidersku poziciju, zaključila je N. Kramarić.