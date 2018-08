Turiste u Klisu čekaju slasni zalogaji i fini mirisi

PLUS I MINUS

PLUS



Bogata povijest

Uz to i turistički potencijal istaknuli su kvalitete ovog bisera Mediterana i prije nekoliko godina ga od tranzitnog prometnule u krajnje odredište. U Splitu je sve nadohvat ruke – i plaže i provod, a iz Splita možete skoknuti na jednodnevne izlete do Šolte, Brača i Hvara.

MINUS



Taksi



Nekoliko stotina kuna za nekoliko stotina metara – tako je baždaren taksimetar u pojedinih vozača taksija. Kratke gradske vožnje iznimno su im mrske, ni domaći im gosti nisu po volji. Nemojte zaustavljati prvog koji naiđe jer će njegova vožnja biti dvostruko skuplja od taksija naručenog aplikacijom.