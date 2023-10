Da smanje rizik od raka dojke, tinejdžerice bi trebale izbjegavati ovu hranu

Svi vole brzu hranu, no tinejdžerice trebaju biti posebno oprezne pri njezinoj konzumaciji. Poznato je da je prehrana bogata šećerom, ugljikohidratima i visoko prerađena hrana povezana s povećanim rizikom od raka, kao i pretilosti i drugih zdravstvenih problema. No nova studija u časopisu Breast Cancer Research pokazala je da ovakva prehrana može biti posebno opasna za tinejdžerice kada prolaze kroz pubertet i kada im se grudi razvijaju, što potencijalno može dovesti do razvoja raka dojke u budućnosti, prenosi New York Post.

'Dok je liječenje raka dojke jedan od najnaprednijih i najuspješnijih protokola u onkologiji, prevencija bolesti je sljedeći cilj, ishod koji bi transformirao zdravlje žena', rekao je dr. Steven Quay, 'Razvoj grudi tijekom puberteta stvara ranjivi vremenski okvir od nekoliko godina. Svaka povreda iz okoliša, uključujući pretjerano rendgensko snimanje prsnog koša ili otrovne proizvode poput brze hrane, može se pojačati ako se dogodi tijekom puberteta. Razumijevanje ove veze između razvoja dojke i budućeg raka dojke trebalo bi se koristiti za informiranje o prehrambenim smjernicama za adolescentice'.

VEZANI ČLANCI:

straživači s Medicinskog sveučilišta Južne Karoline (MUSC) otkrili su da brza hrana i ima visoke koncentracije krajnjih proizvoda napredne glikacije (AGEs) — koji su štetni spojevi koji mogu povećati rizik od mnogih bolesti kada se akumuliraju u velikim količinama. AGE nastaju kada je šećer u interakciji s proteinima ili mastima u krvotoku. 'Povećane razine AGE-a povezane su s povećanim rizikom od raka dojke, međutim, njihov značaj je uglavnom zanemaren zbog nedostatka izravne uzročno-posljedične veze', napisali su autori u studiji.

Znanstvenici su testirali uzročnost kuhanjem hrane za glodavce na bazi glukoze na 120 stupnjeva Celzijusa 15 minuta, čime su stvoreni proizvodi sa spektrom AGE-a koji se obično nalaze u prženoj hrani ili hrani s roštilja, te su njome hranjeni miševi. Miševi, koji su svi prolazili kroz pubertet, podijeljeni su u tri skupine: kontrolna skupina s redovnom prehranom za miševe, skupina s dijetom s niskom dobi i skupina s prehranom s visokom dobi.

VEZANI ČLANCI:

Skupina s visokim AGE-om bila je jedina koja je stvorila abnormalne stanice dojke i pokazala je promjenu u tkivu dojke — slično promjenama koje se viđaju kod pacijenata s rakom dojke u ranim stadijima. Ova promjena kod ljudi se vidi kao povećana gustoća grudi, što je nešto što se može vidjeti samo na mamografiji.

Iako je još uvijek nejasno zašto je gusto tkivo dojke točno povezano s rakom dojke, vjeruje se da gustoća proizvodi više stanica koje bi se mogle pretvoriti u abnormalne stanice, povećavajući rizik od raka dojke. Nalazi nisu otkrili izravnu uzročno-posljedičnu vezu između hrane s visokom DOBOM i raka dojke, no pokazuju da konzumacija visoko prerađene hrane povećava mogućnost povećane gustoće grudi, što povećava budući rizik od raka dojke. Trebalo bi provesti daljnja istraživanja kako bi se u potpunosti shvatila uzročna veza.

Nutricionist otkrio: Ovo su tri najgore namirnice koje možete pojesti