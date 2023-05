Tiktokerica o tetovažama na muškarcima: 'Kada vidim ružu, lava ili stihove iz Biblije, bježim!'

TikTok korisnica Billie Rae Brandt nedavno je online podijelila svoje mišljenje o tetovažama na muškarcima, a premda ih, kako kaže, obožava, neke crteže shvaća kao ozbiljne znakove upozorenja. “Volim muškarce sa tetovažama, one im daju onaj malo zločesti look koji voli većina žena", rekla je, no postoji, kaže, nekoliko iznimki, a prva je tetovaža drvoreda. Inače, drveće je oduvijek čest motiv tattoo umjetnika, a prikazuje vječnost, besmrtnost, snagu, znanje i mudrost. "Tko, pobogu, na sebe tetovira stabla? Taj je trend trebao odavno izumrijeti", kaže Brandt.

Drugi tip tetovaža koje ne voli vidjeti na muškarcima su, kaže, takozvane 'plemenske tetovaže'; one kojima se prikazuju simboli neke skupine ili naroda, a koje su se kroz povijest koristile za identifikaciju, zaštitu i osnaživanje onih koji su ih nosili. Naravno, više nitko ne vjeruje da mu tetovaža osigurava magične moći ili zaštitu od zla, no mnogi ljudi ovakve tetovaže odabiru zbog njihove estetike ili pak kao pokazatelje pripadnosti određenoj kulturi.

Ne sviđaju joj se, nabraja Brandt dalje, ni tetovaže bodljikave žice, tetovaže na muškim bedrima općenito, kao ni tetovaže žena, posebno poznatih i slavnih. "Tetovirati si poznatu glumicu na nogu, to je nekako tužno iskreno...", kaže Brandt, a slično misli i za tetoviranu riječ "obitelj". “Želiš obitelj, trebaš obitelj, imaš obitelj, što od toga? Imaš problem s mamom? Definitivno crvena zastava!", kaže.

Našla se tu i tetovaža ruže za koju Brandt kaže da je najveći pokazatelj nemaštovitosti, zatim vlastito prezime, stihovi iz Biblije, te tetovaža lava; čijim je vlasnicima poručila da su im osobnosti vjerojatno nespojive s osobnosti 'kralja džungle'. A na njenoj se listi našla i sirena za koju kaže: "Saberite se momci; to je samo isprika da na sebe nacrtate seksi ženu"... "Ne zaboravi džepni sat "muške" životinje poput vuka ili tigra", napisala je jedna pratiteljica, a prenio The Sun.

Muškarac tetovirao ‘ružnu’ tetovažu svoje žene na tijelo: ‘Htio sam se našaliti s njom’