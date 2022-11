Testirali smo Lidlove eklere. Oduševila nas cijena, ali imaju jedan veliki minus

Do blagdana je preostalo nešto manje od 2 mjeseca i daleko smo još od kupovine namirnica koje će biti glavne zvijezde blagdanskog stola, ali poznati lanci trgovina po vrlo privlačnim cijenama nude duboko smrznute proizvode namijenjene posebnim prigodama - njih možete već sada kupiti i tako si olakšati život, ali i smanjiti pritisak na budžet u prosincu. Lidlovi hladnjaci puni su proizvoda iz njihove "Limited edition" ponude u privlačnim pakiranjima. Za početak smo odabrali eklere - poznatu francusku slasticu koja u domaćoj izradi iziskuje puno truda i vremena tijekom pripreme. Zanimalo nas je mogu li ovi mini smrznuti ekleri po cijeni od 16,99 kn za pakiranje zamijeniti "pravu stvar".

Kao i svakog prosječnog kupca prvo nas je privuklo elegantno crno pakiranje na kojem se ističe primamljiva fotografija ovih omiljenih slastica u mini formatu i - naravno - oznaka "limited". U kutiji od 200 g nalazi se 12 mini eklera nadjevenih kremom od vanilije i prelivenih tamnom čokoladom.koja u sebi sadrži 50 % kakaovih dijelova. Budući da su duboko smrznuti, eklere prije konzumacije treba odmrzavati 1 h na sobnoj temperaturi ili 2 h u hladnjaku. Evo naših dojmova!

U jednom smo se odmah svi složili, pakiranje je vrlo privlačno i ne obmanjuje kupca, barem kad se radi o veličini i izgledu eklera - "what you see is what you get" - 12 mini eklera koji su izdašno najdeveni kremom od vanilije, a čokoladni preljev je baš kao na fotografiji. Do razmimolaženja stavova došlo je nakon što smo probali slasticu koju svi volimo jesti. Od mišljenja da im je okus "industrijski" što je za tu cijenu očekivano, preko toga da se u kremi osjeti voda zbog toga što se radi o duboko smrznutom proizvodu, pa sve do ugodnog iznenađenja. Opći dojam je da je kuhano tijesto korektno, krema bi mogla biti bolja (nedostaje prava aroma vanilije), a i malo slatkoće koja bi dala malo bolji kontrast gorkoj čokoladi) dok za čokoladni preljev uglavnom nije bilo negativnih komentara. Na pitanje "biste li ove kolačiće poslužili gostima na blagdanski stol" većina se složila da bi, pogotovo ako se radi o "last minute" gostima.

OCJENE

Izgled pakiranja: 5/5

Izgled eklera: 4/5

Okus: 3,4/5

Cjelokupni dojam: 3,8/5