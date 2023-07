Testirali smo Gelatelli sladolede. Ovo su naši dojmovi

Osim bogate ponude, oduševile su nas i cijene. I dok, primjerice, na Jadranu jedna kuglica stoji tri eura, u Lidlu pakiranje šest voćnih Gelatelli sladoleda na štapiću stoji 3,49 eura.

Zamisliti ljeto bez sladoleda gotovo je nemoguće. Bez obzira na to koliko godina imali i u kojem kraju svijeta živjeli, sladoled je omiljena ljetna delicija. Na štapiću, kornetu, iz kutije ili kao kuglicu, najčešće ga biramo zbog osvježenja i uživanja u okusu. Upravo zbog tih razloga, i mi smo se u redakciji odlučili počastiti sladolednim izborom iz Lidla i tako stanku za ručak u sparnome ljetnom danu u uredu pretvoriti u testiranje okusa Gelatelli sladoleda.

Kako nas je 20-ak, trebalo je zadovolljiti sve ukuse, navike i želje jer kada je sladoled u pitanju, nepca su posebno izbirljiva. Gelatelli, srećom, ima ponudu i za one najzahtjevnije. U nama obližnjem Lidlu u Oreškovićevoj, za klasičare smo odabrali kornete od vanilije i jedno veliko obiteljsko pakiranje miksa okusa. Za ljubitelje čokolade, kupili smo onaj od tamne čokolade, za one koji preferiraju voćne okuse, pronašli smo sladoled na štapiću s ribizom, kivijem, malinama, limunom, a za one koji vole sendvič-sladoled, izabrali smo Gelatelli

Crisp'n'Cake. Nismo zaboravili niti na naše kolege vegane jer Gelatelli i za njih ima super rješenje. Osim bogate ponude, oduševile su nas i cijene. I dok, primjerice, na Jadranu jedna kuglica stoji tri eura, u Lidlu pakiranje šest voćnih Gelatelli sladoleda na štapiću stoji 3,49 eura, a šest korneta s okusom vanilije nešto je neznatno skuplje, odnosno cijena mu je 3,99 eura. Dakle, Gelatelli sladoledi sigurno su među najpovoljnijim izborima. A evo kako su nas se dojmili okusi nakon testiranja.

Nikolina: „Oduševio me okus Gelatelli Crisp'n'Cake sendvič-sladoleda“

Kao velikoj ljubiteljici sendvič-sladoleda, pažnju mi je odmah privukao Gelatelli Crisp'n'Cake. Neodoljiva stracciatella i ovaj put se potvrdila kao dobitna kombinacija za svaku priliku, pružajući savršeno lagano osvježenje, svima toliko potrebno u ovim vrućim, ljetnim danima. Gelatelli stracciatella izdvaja se idealnim omjerom kremoznosti i slatkoće, upotpunjene komadićima čokolade koji joj pridaju onaj poseban završni touch za jednako fantastičan okus i izgled. Kao i kod svakog sendvič-sladoleda, jedna je polovica prekrivena ukusnom

čokoladnom glazurom, koja je u ovom slučaju upotpunjena lješnjacima, dok se druga polovica smjestila između dva ukusna keksa zbog čijeg je položaja i dobio naziv „sendvič-sladoled“. Ne zaboravite na savjet koji je danas bio zlata vrijedan većini kolega – prilikom otvaranja ovakvog tipa sladoleda, uvijek ga držite s one strane na kojoj se nalaze keksi budući da vam se taj dio neće topiti u ruci pa ćete neometano moći uživati u gornjem čokoladnom dijelu. Kremasto-keksasta fantazija ovog će ljeta biti vaš najslađi bijeg od visokih temperatura.

Ivona: „Vemondo vegan classic baš je po mjeri vegana“

Veganka sam zadnjih pet godina i pažljivo odabirem sve što će na moj jelovnik. Kada biram slatko za sebe, važno mi je da su u njemu sastojci koje inače odabirem za svoj jelovnik, poput kokosova maslaca, prirodnih zgušnjvača, da ne sadrže životinjsko mlijeko i šećer. Vemodo vegan classic zadovoljava sve moje paramtere, a svidjela mi se osvježavajuća punina okusa vanilije „zapakirana“ u tamniju čokoladu. Dovoljno kremast, a kompaktan. Ukratko, dobar izbor ljetne poslastice koja nije „preslatka“.

Nathalie: „Gelatelli kornet s vanilijom mekan je, kremast i nježan“

Pojam sladoleda za mene je onaj s okusom vanilije. Voćne uopće ne jedem, a rijetko biram i čokoladu. Ono što mi je važno kod mog sladoleda od vanilije jest da nije vodenast, da ima pun okus vanilije i da nije „leden“. Iskustvo mi je pokazalo da vanilija, koja je ledena, ubrzo postane vodenasta, bez onog punoga okusa vanilije. Gelatelli kornet s vanilijom moj je odabir već dugi niz godina i uvijek ga imam kod kuće i sad sam ga, naravno, odabrala. Volim ga jer je mekan, kremast, nježan, brzo se jede, nemam onaj drvenast, ledeni okus vanilije i odlično mu odgovaraju mrvice lješnjaka koje mu daju hrskavost.

Marija: „Water icecream pravi je izbor za rashladiti se“

Ova osvježavajuća poslastica definitivno je osvojila moje nepce i ostavila snažan dojam. Nakon što sam otvorila sladoled, osjetila sam osvježavajući miris borovnice i crnog ribiza, koji me odmah pripremio na okus koji slijedi. Tekstura sladoleda bila je iznimno glatka i osvježavajuća, što je dodatno doprinijelo užitku prilikom svakog zalogaja. Sladoled nije bio previše tvrd niti previše mekan. Pravo otkriće dogodilo se kad sam zagrizla u sredinu punjenog sladoleda. Eksplozija voćnog okusa borovnice i crnog ribiza bila je zadivljujuća. Ovo je punjenje bilo bogato i intenzivno, ali nije bilo preslatko, što je za mene bila savršena ravnoteža. Ukus voća bio je prirodan i autentičan. S obzirom na to da je napravljen od vode, oduševio me osjećaj hlađenja koji daje ovaj sladoled. Idealan je za vruće ljetne dane i odličan način za rashladiti se. Sve u svemu, vodeni sladoled s punjenjem od borovnice i crnog ribiza definitivno je osvojio moje nepce.

Sadržaj donosimo u suradnji s Lidlom