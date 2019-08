Svakodnevno pijete instant kavu? Ovo je dobro znati...

Foto: Getty Images Istraživanje Stiftung Warentesta pokazalo je da instant cappuccino ili kava s mlijekom sadrži i do 60 posto šećera odnosno do četiri kocke na dva decilitra napitka. Piše li na deklaraciji da prah sadrži glukozni sirup, laktozu ili glukozu - radi se o šećeru. A tu su i druge supstance, kao one što dovode do stvaranja pjene, zatim arome vanilije, karamele, lješnjaka te aromatizirane šećerne sirupe.