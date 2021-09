'Supruzi sam rekao da sam uhićen, ali zapravo sam tada spavao s drugom ženom'

Jedan 38-godišnji muškrac i tri godine mlađa žena već su 15 godina u braku i imaju dvoje djece. Iako su se činili sretni i zadovoljni, muškarac je na poslu upoznao mladu djevojku od 23 godine s kojom se vrlo brzo zbližio. Nakon samo dva tjedna druženja priznao joj je da mu se sviđa, a na njegovo iznenađenje, i on se svidio njoj. Počeli su izlaziti i u njezinom društvu se uvijek osjećao ugodno i opušteno.

"Jedne večeri pozvala me u svoj stan, pristao sam i na kraju smo spavali zajedno. Bilo je nevjerojatno, a već iduće jutro smo sve ponovili. Supruga me stalno zvala, a ja sam kao izgovor za nedolazak kući rekao da me uhitila policija i da sam na triježnjenju u stanici", ispričao je za The Sun.

Iako mu je povjerovala, osjeća se krivim. Ne može podnijeti pomisao da mora ostaviti djecu, ali ne osjeća se sretno u braku. Sada ga i ljubavnica pritišće da donese odluku, a on se pita treba li ostati u braku ili riskirati sve s djevojkom koju je tek upoznao.



"Nikako ne možete znati hoće li veza s novom djevojkom uspjeti i nemojte se zavaravati da to ne bi pogodilo vašu djecu. Recite svojoj supruzi da je vaš brak dosegao kriznu točku i uložite sve svoje snage u spašavanje istog. Ako je to zaista kraj za braka, okončajte ga pristojno i potrudite se biti što bolji otac. No nemojte pretpostavljati da ćete uvijek uživati ​​u seksu s tom novom djevojkom, postoje znakovi da još nije spremna za ozbiljnu vezu", odgovorila mu je Deidre.

